La primera ‘Conexión Honduras’ de la edición 2026 arranca con una inesperada dinámica de convivencia y el anuncio de una decisión crucial para Almudena Porras.

La aventura en Honduras ha comenzado con intensidad. Tras la gala inaugural, Supervivientes 2026 ha celebrado este domingo su primer Conexión Honduras con Sandra Barneda al frente. La entrega ha dejado claro que la organización apuesta por tramas con recorrido previo: el programa ha repetido la fórmula del «trío de las tentaciones», incorporando a Almudena Porras junto a su pareja, Darío, y su tentador, Borja, procedentes de La isla de las tentaciones 9.

El reencuentro en Playa Destino no ha estado exento de tensión. Almudena, que aterrizó primero en la isla, se topó con un anillo de compromiso que Darío había comprado antes de su paso por el reality de parejas. El posterior encuentro con su expareja, a quien no veía desde hacía meses, derivó en una serie de reproches cruzados y gritos que marcaron la tónica de la convivencia inicial. La situación se suavizó ligeramente con la llegada de Borja, quien asumió un papel de mediador entre ambos.

Un futuro condicionado

El programa ha querido elevar la apuesta. Ion Aramendi ha anunciado desde el plató de Telecinco un nuevo «bombazo» para la gala de Tierra de Nadie del próximo martes: Almudena deberá tomar una decisión drástica. La joven tendrá que elegir entre convivir con Darío y Borja en un destino aislado o unirse finalmente al grupo principal de concursantes, dejando el destino de los otros dos protagonistas en sus manos.

Primeros conflictos y pruebas de recompensa

Más allá de las tramas sentimentales, la mecánica del concurso ya ha comenzado a rodar. Los dieciocho participantes se enfrentaron a su primer juego de recompensa, una prueba física que culminaba con la resolución de un puzle gigante. El equipo formado por Alba Paul, Jaime Astrain, Ingrid Betancor, Maica, Claudia, Gabriela, José Manuel Soto, Marisa y Aratz resultó ganador al completar el reto en menor tiempo.

La armonía, sin embargo, duró poco. Durante la primera reunión de equipos, María Lamela moderó un encuentro en el que salió a la luz el primer conflicto de la edición: el robo de una lata de comida. El concursante Álex Ghita fue el responsable de confesar la sustracción, marcando el inicio de las fricciones por la escasez de recursos en la isla. Con la tensión en aumento y la decisión de Almudena pendiente, el reality reafirma su apuesta por el culebrón avanzado para captar la atención de la audiencia en este arranque de temporada.