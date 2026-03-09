Con Supervivientes 2026 consolidado como el motor principal de su audiencia, Telecinco ha hecho pública su hoja de ruta definitiva para los próximos meses. La cadena ha diseñado una estructura de programación que integra el formato de telerrealidad con el programa de citas First Dates, optimizando el access prime time para competir directamente en la franja de mayor consumo.

Estrategia de emisión por días

La programación de la vigesimoquinta edición del reality se dividirá en tres noches clave, cada una con un tratamiento diferenciado para maximizar el impacto en la audiencia:

Martes (Tierra de Nadie): Telecinco mantiene la estrategia iniciada en febrero. Tras el informativo, First Dates servirá de access (21:45 horas) para dar paso a las 23:00 horas a la gala conducida por Ion Aramendi .

Telecinco mantiene la estrategia iniciada en febrero. Tras el informativo, First Dates servirá de access (21:45 horas) para dar paso a las 23:00 horas a la gala conducida por . Jueves (Galas principales): Bajo la batuta de Jorge Javier Vázquez , las galas se dividen en dos bloques. A las 21:45 horas se emitirá Supervivientes: Express, con el objetivo de plantar cara a la competencia directa en la franja de access, para dar comienzo al tramo principal del programa a las 23:00 horas.

Bajo la batuta de , las galas se dividen en dos bloques. A las 21:45 horas se emitirá Supervivientes: Express, con el objetivo de plantar cara a la competencia directa en la franja de access, para dar comienzo al tramo principal del programa a las 23:00 horas. Domingo (Conexión Honduras): La gala de Sandra Barneda mantendrá su horario habitual, comenzando a las 22:00 horas tras los informativos del fin de semana.

El ecosistema digital y Mediaset Infinity

Además de la emisión lineal, el grupo ha reforzado su apuesta por el entorno digital a través de Mediaset Infinity. La plataforma se convierte en un pilar fundamental para los seguidores del concurso, ofreciendo contenido exclusivo que complementa la experiencia televisiva:

Resúmenes diarios: Desde este lunes 9 de marzo, la plataforma ofrecerá en primicia las tiras diarias de lunes a viernes, accesibles de forma gratuita para todos los usuarios.

Desde este lunes 9 de marzo, la plataforma ofrecerá en primicia las tiras diarias de lunes a viernes, accesibles de forma gratuita para todos los usuarios. Interactividad: Los espectadores podrán gestionar sus votos para salvar a los nominados exclusivamente a través de la aplicación oficial.

Los espectadores podrán gestionar sus votos para salvar a los nominados exclusivamente a través de la aplicación oficial. Emisión adelantada: La gala del domingo contará con un preestreno exclusivo en la plataforma media hora antes de su inicio en televisión, alrededor de las 21:30 horas.

Con este despliegue, Telecinco busca mantener el liderazgo del formato, adaptando sus horarios a las demandas del mercado actual y aprovechando su capacidad para generar contenido multiplataforma que mantenga la atención de la audiencia durante toda la semana.