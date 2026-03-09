La odontóloga rechaza con contundencia las autocríticas de la cómica tras una gala marcada por los fallos técnicos y el bajo rendimiento general de los concursantes.

La última gala de El Desafío en Antena 3 ha pasado a la historia del programa por ser una de las más aciagas en cuanto a resultados. El nivel de exigencia de las pruebas superó a los concursantes, provocando una cascada de errores que obligó al presentador, Roberto Leal, a señalar que no recordaba una noche tan complicada en las seis ediciones que suma el formato.

En el ojo del huracán se situaron María José Campanario y Eva Soriano, las encargadas de inaugurar la noche con la prueba de ‘El puente’. El desafío, que requiere una combinación de memoria, precisión y control del equilibrio, se convirtió en una trampa para ambas. Campanario falló al intentar asegurar la secuencia inicial, mientras que la cómica catalana, presa de los nervios y la prisa, cometió un error en la cuarta baldosa cuando apenas habían transcurrido cuatro segundos de competición.

Un intercambio tenso tras las malas puntuaciones

El jurado, consciente del bajo rendimiento de ambas, las castigó con las puntuaciones más bajas de la noche. Si bien Campanario aceptó la decisión con deportividad —»Hoy me lo merezco más que nunca»—, el ambiente se tensó cuando Eva Soriano intentó quitar hierro al asunto con un comentario autodespreciativo: «Esto solo demuestra que, cuando crees que ya has tocado fondo, puedes tocar aún más fondo y ser aún más mierda».

La respuesta de María José Campanario fue inmediata y tajante. Lejos de seguir la broma de su compañera, la odontóloga rechazó frontalmente la etiqueta: «No, no, no. Me niego a llamarme mierda, y tú, tampoco», replicó con firmeza, cortando en seco el intento de Soriano de incluirla en su autocrítica.

«Ni licencias literarias ni nada»

Aunque la humorista intentó justificar sus palabras alegando que se trataba simplemente de «una pequeña licencia literaria», Campanario mantuvo su postura sin titubeos. La mujer de Jesulín de Ubrique insistió en que no permitiría ese tipo de lenguaje hacia su persona ni hacia su compañera: «Ni licencias literarias ni nada. Sácate eso de la cabeza, ya», sentenció, marcando un límite claro ante la actitud de Soriano en un momento de frustración compartida.

Este encontronazo ha sido uno de los momentos más comentados de la gala, dejando patente la diferencia de carácter entre ambas concursantes ante los malos resultados en el programa de Atresmedia.