Un bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia (SEIS) fue detenido este lunes tras intentar prenderse fuego en la plaza del Cardenal Belluga. Gracias a la rápida intervención de la Policía, la tragedia fue evitada.

El suceso ocurrió alrededor de las 8:45 de la mañana, cuando el hombre, vestido con el uniforme oficial del SEIS, llegó al lugar y amenazó con quemarse tras rociarse con gasolina. La Policía Local intervino de inmediato y, usando extintores, logró impedir que sufriera quemaduras.

Debido a su estado de alteración, el bombero fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica. Desde el SEIS, el Ayuntamiento ha informado que el empleado ha sido apartado cautelarmente del servicio y se ha abierto un expediente de información reservada, deseándole una pronta recuperación.