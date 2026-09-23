Marruecos ha anunciado un ambicioso proyecto para instalar un cable submarino que conectará el puerto de Nador, en el norte del país, con Marsella, Francia. Este cable de 1.400 kilómetros está diseñado para exportar energía renovable, principalmente generada a partir de instalaciones fotovoltaicas y eólicas en el desierto marroquí, directamente a Francia, evitando cualquier conexión a través de España.

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El proyecto, denominado Qantara Med, busca posicionar a Marruecos como un actor estratégico en el suministro de energía a Europa, sorteando los peajes que implicaría pasar por la Península Ibérica. Este movimiento se produce en un contexto de tensiones diplomáticas con España, tras la crisis migratoria que afectó a Ceuta.

Anteriormente, Marruecos intentó un proyecto similar con el Reino Unido, conocido como Morocco-UK Power Link, que fue abandonado en 2024 debido a la falta de apoyo del gobierno británico para garantizar el precio de la electricidad. Este proyecto contemplaba un cable de 3.800 kilómetros y una inversión de 21.900 millones de libras, pero no logró financiación sin el respaldo de un contrato por diferencia (CfD) del gobierno británico.

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La nueva iniciativa hacia Francia es más modesta en términos de distancia y coste, pero sigue utilizando tecnología de corriente continua de alta tensión (HVDC), que permite transportar grandes volúmenes de electricidad con pérdidas mínimas. Esta tecnología es similar a la utilizada en cables intercontinentales de datos, adaptada para el transporte de energía.

El promotor del proyecto es la empresa Xlinks, la misma que estuvo detrás del intento fallido con el Reino Unido. Tras reorientar su estrategia hacia Europa continental, Xlinks ha encontrado en Francia un nuevo socio potencial para su visión de exportar energía renovable desde Marruecos.