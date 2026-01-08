La navegación comercial en el Mar Negro vuelve a estar en el punto de mira tras un grave incidente de seguridad registrado este miércoles. El petrolero Elbus, un buque de gran capacidad con bandera de Palaos, ha sido el objetivo de un ataque coordinado con drones mientras se dirigía a puertos rusos, lo que ha obligado a las autoridades turcas a elevar el nivel de alerta en la zona.

Un ataque por aire y por mar

Según los datos facilitados por Lloyd’s List Intelligence, el Elbus no solo fue alcanzado por un dron aéreo, sino también por un vehículo submarino no tripulado. El ataque tuvo como objetivo principal la sala de máquinas del buque, una táctica diseñada para inmovilizar la embarcación sin causar necesariamente su hundimiento inmediato.

A pesar de la sofisticación de la ofensiva, la suerte estuvo del lado de la tripulación:

• Sin víctimas: Los 25 tripulantes a bordo resultaron ilesos tras el impacto.

• Sin vertidos: Las inspecciones iniciales no han detectado daños estructurales que hayan provocado contaminación o fugas de crudo en el ecosistema marino.

• Asistencia: Tras el incidente, el buque —de 274 metros de eslora— solicitó ayuda inmediata a la guardia costera turca y se vio obligado a modificar su ruta original.

El misterio de la «flota fantasma»

Aunque por el momento no se ha vinculado oficialmente al Elbus con la «flota fantasma» que utiliza Moscú para esquivar el embargo internacional, el ataque se produce en un clima de persecución global contra los activos energéticos rusos. Este tipo de embarcaciones suelen operar bajo banderas de conveniencia y con seguros de dudosa procedencia para burlar las sanciones occidentales.

Ofensiva global: EE. UU. incauta dos petroleros más

La noticia del ataque coincide con un movimiento agresivo de Washington en otros puntos del globo. En las últimas horas, Estados Unidos ha anunciado la incautación de otros dos buques en operaciones separadas:

1. El Bella 1: Interceptado en el Atlántico Norte (entre Escocia e Islandia) por sus presuntos vínculos con el comercio de crudo iraní.

2. El Sophia: Localizado en aguas del Caribe, navegando sin bandera y bajo sospecha de violar sanciones internacionales.

Estos movimientos refuerzan la estrategia de la administración estadounidense para estrangular las vías de financiación de Rusia e Irán, justo en una semana marcada por los anuncios del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el control de los activos petroleros venezolanos para facilitar una transición política en Caracas.