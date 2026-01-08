La sombra de Hawkins sigue siendo alargada y, en esta ocasión, ha provocado un terremoto digital sin precedentes. Este pasado miércoles 7 de enero de 2026, los servidores de Netflix sufrieron una caída masiva a nivel global debido a una movilización fan alimentada por el fenómeno bautizado como ‘ConformityGate’.

Miles de seguidores, insatisfechos con el cierre oficial de la quinta y última temporada, se lanzaron en masa a la plataforma convencidos de que los hermanos Duffer habían programado el estreno de un episodio secreto para poner el broche de oro a la serie.

El mito del ‘ConformityGate’

La teoría, que se volvió viral en redes sociales durante las últimas semanas, se basaba en análisis exhaustivos de fotogramas, simbolismos de colores y supuestos mensajes en clave que sugerían que el final emitido no era el «auténtico». Los fans esperaban que ayer, 7 de enero, apareciera un nuevo capítulo que cerrara los cabos sueltos de la lucha contra Vecna.

Sin embargo, la realidad ha sido mucho más prosaica: no existe tal episodio. La avalancha de clics simultáneos fue la única responsable de que el servicio de streaming quedara inoperativo durante horas, dejando a millones de usuarios sin acceso a ningún contenido.

El futuro de la franquicia: Hawkins en 1985

Aunque la historia de Eleven (Millie Bobby Brown) y su grupo de amigos ha llegado a su fin en la cronología principal, Netflix ya tiene preparada su siguiente apuesta para mantener viva la gallina de los huevos de oro.

Para este 2026, la plataforma tiene previsto el estreno de un ambicioso spin-off animado titulado ‘Stranger Things: Tales From ’85’. La serie nos transportará de nuevo al invierno de 1985 para explorar misterios paranormales inéditos protagonizados por el grupo original, explotando una vez más la estética ochentera y la nostalgia que convirtieron a la serie en un icono cultural.