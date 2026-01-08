La entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16 conectada este 8 de enero de 2026 ha traído consigo una controversia inesperada. Lo que nació como una herramienta para mejorar la seguridad en carretera se ha convertido en el centro de un debate sobre la privacidad y la seguridad ciudadana debido a la aparición de portales web que muestran, en tiempo real, la ubicación de todos los vehículos averiados en España.

El mapa del conflicto: mapabalizasv16.es

Desde el inicio del año, la web mapabalizasv16.es (y otras similares) permite a cualquier usuario visualizar un mapa interactivo con la posición exacta de las balizas activas. El sistema detalla datos como la carretera, el punto kilométrico, el sentido de la marcha y la hora de activación.

• El origen de los datos: Aunque la DGT defiende que el envío de datos es anónimo (no identifica al conductor ni la matrícula), la información se vuelca en el Punto de Acceso Nacional (NAP), una plataforma de datos abiertos. Programadores externos han utilizado estos datos públicos para crear mapas accesibles a todo el mundo.

• El riesgo de las «grúas pirata»: La Guardia Civil y diversas asociaciones de conductores han dado la voz de alarma. El miedo es que mafias o servicios de asistencia no autorizados (conocidos como «grúas pirata») utilicen este mapa para adelantarse a los servicios oficiales de seguro, personarse en el lugar del incidente y estafar a conductores vulnerables.

El misterio de las «balizas fantasma»

Un reciente experimento del programa Y Ahora Sonsoles ha añadido más leña al fuego al descubrir que el mapa localiza balizas que, en teoría, están apagadas o incluso dentro de sus cajas.

• Explicación técnica: Expertos en ciberseguridad sugieren que el mapa podría estar cruzando datos de las balizas con otras incidencias detectadas por cámaras de la DGT o avisos de tráfico, etiquetándolo todo erróneamente bajo el icono de la V16.

• Activación por error: No se descarta que ciertos modelos de balizas, por fallos de diseño o sensibilidad en sus sensores, emitan señales de geolocalización sin que el conductor las haya activado voluntariamente.

Moratoria en las multas

Ante la confusión generada por la falta de stock de balizas homologadas en algunos puntos de venta y los problemas de conexión, el Ministerio del Interior ha confirmado una fase de flexibilidad.

Aunque los triángulos ya no son válidos desde el 1 de enero, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no multarán por un periodo razonable a quienes aún no dispongan del dispositivo conectado, siempre que señalicen su posición de forma segura.

Resumen para el conductor

• No compartas datos: Al comprar la baliza, no es necesario dar datos personales; la conexión es con el coche, no con el propietario.

• Verifica el servicio: Si sufres una avería y aparece una grúa que no has solicitado a través de tu seguro o la DGT, desconfía.

• Privacidad: La baliza solo debe emitir señal cuando se enciende físicamente (luz intermitente). Si sospechas que tu dispositivo emite señal estando apagado, consulta con el fabricante.