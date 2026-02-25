La creadora de contenido, próxima al entorno de Lola Lolita, se perfila como una de las apuestas de Mediaset para la nueva edición del ‘reality’, donde coincidirá con perfiles como Alba Paul o el nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo.

La maquinaria de ‘Supervivientes 2026’ no se detiene. Tras la confirmación oficial de los primeros trece robinsones, entre los que destaca el campeón de motociclismo Toni Elías, nuevas filtraciones comienzan a completar el complejo puzle del ‘casting’ de este año. Según ha adelantado Poco Pasa TV, la última gran sorpresa para la audiencia de Telecinco tiene nombre propio en el universo digital: Teresa Seco.

La joven valenciana, de 28 años, aterriza en el formato de aventuras avalada por una sólida trayectoria en redes sociales, donde atesora una comunidad de medio millón de seguidores. Especializada en moda, belleza y estilo de vida, Seco fue reconocida recientemente por It Barcelona como una de las diez principales influenciadoras de España. Su perfil, definido por ella misma como competitivo, perseverante y con «mucho carácter», promete agitar la convivencia en las playas de Honduras.

Conexiones de alto nivel en el universo ‘influencer’

La llegada de Teresa Seco a la isla no solo supone un refuerzo del perfil joven y digital del programa, sino que establece vínculos directos con figuras de la actualidad social. Íntima amiga de la reconocida creadora Lola Lolita, la valenciana también ha protagonizado titulares por su pasada relación sentimental con el futbolista Jorge González Asensi. En la arena hondureña, Seco coincidirá con otra figura destacada del sector, Alba Paul, pareja de Dulceida, consolidando la apuesta de la cadena por el fenómeno de los creadores de contenido.

Junto a la influencer, otros nombres suenan con fuerza para oficializar su participación en los próximos días. Entre ellos destaca Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del legendario reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, cuyo perfil se perfila como uno de los más singulares de la edición. A esta lista de posibles candidatos se suman también el cantante José Manuel Soto y el exfutbolista Jaime Astrain, quienes podrían elevar la cifra de participantes a dieciséis en una edición que busca equilibrar la veteranía televisiva con las nuevas caras del entorno digital.