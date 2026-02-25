El expiloto de MotoGP se une a la expedición de Telecinco en Honduras, que contará con Ion Aramendi y María Lamela como principales novedades en el equipo de presentadores.

Mediaset continúa perfilando el elenco de protagonistas que formarán parte de la nueva edición de ‘Supervivientes 2026’. Durante la emisión de la gala de ‘GH Dúo’ este martes 24 de febrero, Jorge Javier Vázquez ha desvelado la identidad del decimotercer concursante que pondrá rumbo a Honduras: Toni Elías. El catalán, una auténtica leyenda del motociclismo español, se suma así a un plantel que ya cuenta con doce nombres confirmados para el ‘reality’ de aventuras por excelencia de la cadena.

Toni Elías, de 42 años, afronta este reto televisivo con el espíritu competitivo que marcó su trayectoria en los circuitos. «Mi vida siempre está llena de retos y este es un nuevo reto, algo importante para mí y me gustaría conseguirlo», ha declarado el expiloto en su vídeo de presentación. Con una carrera profesional que se extendió durante casi 23 años hasta su retirada en 2022, Elías cuenta en su palmarés con el hito de haber sido el primer campeón de la historia en la categoría de Moto2 (2010), además de lograr una recordada victoria en MotoGP durante el Gran Premio de Portugal en 2006.

Un casting diverso y cambios en la presentación

Con la incorporación del piloto catalán, la lista de náufragos confirmados hasta la fecha asciende a trece integrantes, compuesta por nueve mujeres y cuatro hombres. Elías compartirá la experiencia en el Caribe con Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor y Aratz Lakuntza.

La edición de 2026, que tomará el relevo en la parrilla de Telecinco una vez finalice ‘GH Dúo’, presenta importantes novedades en su equipo de conducción. Tras tres ediciones consecutivas, Laura Madrueño no estará al frente de la cobertura desde Honduras, siendo sustituida por María Lamela, quien se incorpora a Mediaset tras su etapa en Atresmedia. Asimismo, Ion Aramendi asumirá la presentación de las galas de los martes, ‘Tierra de nadie’, sustituyendo a Carlos Sobera. El equipo de presentadores se completa con los nombres de Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, quienes liderarán las citas principales del formato.