Paleontólogos de la Fundación Dinópolis identifican en el yacimiento de El Castellar restos fósiles de la cola de este emblemático saurópodo gigante, confirmando el intercambio faunístico a través del proto-Océano Atlántico en el Jurásico Superior.

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Un equipo de paleontólogos pertenecientes a la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha documentado la presencia de fósiles del dinosaurio saurópodo Diplodocus en el yacimiento La Tejería, ubicado en el municipio turolense de El Castellar. Los resultados del estudio, que han sido publicados en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology, certifican la primera prueba de la existencia de este género fuera del continente norteamericano, ámbito geográfico al que se había adscrito de forma exclusiva desde su hallazgo inicial en 1878.

Los saurópodos constituyen un grupo de dinosaurios herbívoros y cuadrúpedos caracterizados por poseer cuello y cola de gran longitud, acompañados de una cabeza de proporciones reducidas en comparación con la dimensión total de su cuerpo. Dentro de este conjunto, la familia de los diplodócidos destaca de manera singular por el desarrollo extremo de su extremidad caudal.

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El espécimen analizado en la provincia de Teruel procede de estratos sedimentarios correspondientes al periodo Jurásico Superior, con una antigüedad estimada de 150 millones de años. El conjunto fósil recuperado consta de catorce vértebras pertenecientes a los tramos medio y posterior de la cola, así como de diversos chevrones —piezas óseas articuladas en la zona inferior de la estructura vertebral—. El examen detallado de estos elementos ha permitido a los investigadores adscribir el ejemplar al género Diplodocus, bajo la denominación taxonómica Diplodocus sp.

Rasgos anatómicos y valor biogeográfico

La estructura caudal del género Diplodocus presenta una serie de caracteres anatómicos diagnósticos bien definidos. Entre estas particularidades destacan las amplias cavidades neumáticas presentes en las vértebras, la elongación de los centros vertebrales carentes de crestas laterales, la existencia de surcos longitudinales de gran profundidad en la cara inferior de las piezas y la presencia de chevrones bifurcados.

El primer autor del artículo científico e investigador de la Fundación Dinópolis, Sergio Sánchez Fenollosa, señala que el análisis anatómico y los estudios evolutivos han posibilitado la adscripción del espécimen de El Castellar como uno de los diplodócidos más completos documentados hasta la fecha en el continente europeo. Sánchez Fenollosa resalta que el hallazgo aporta una de las evidencias paleontológicas más sólidas sobre la existencia de episodios de dispersión e intercambio faunístico entre las masas continentales de Norteamérica y Europa a través del proto-Océano Atlántico durante el Jurásico Superior, contribuyendo simultáneamente a profundizar en el conocimiento de los ecosistemas mesozoicos de la península ibérica y en la diversidad de saurópodos de la época.

Dimensión del espécimen y contexto paleontológico en Teruel

Por su parte, el director-gerente de la Fundación Dinópolis y coautor de la investigación, Alberto Cobos, apunta que el ejemplar hallado en El Castellar alcanzó una longitud aproximada de 25 metros. Esta envergadura lo posiciona entre los grandes saurópodos gigantes registrados en el patrimonio paleontológico español, compartiendo espacio cronológico con otras formas teruelanas de anatomía diferenciada de los diplodócidos, tales como Turiasaurus y Losillasaurus.

El género Diplodocus ostenta la condición de icono de la paleontología a escala global desde su descubrimiento en Estados Unidos a finales del siglo XIX, figurando en exposiciones de los principales museos de historia natural del mundo mediante réplicas de su estructura ósea. Los restos del nuevo espécimen turolense se encuentran expuestos al público en la sala dedicada a los dinosaurios del Museo Aragonés de Paleontología, integrado en las instalaciones de Dinópolis en Teruel. La autoría del trabajo científico corresponde a los investigadores Sergio Sánchez Fenollosa, Josué García Cobeña y Alberto Cobos, bajo el título Intercontinental evidence of the iconic genus Diplodocus Marsh, 1878 (Dinosauria, Sauropoda).