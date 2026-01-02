

K.J. Muldoon tenía solo seis meses cuando se convirtió en el primer bebé en recibir una terapia de edición génica CRISPR completamente personalizada. Nacido en agosto de 2024 con una rara deficiencia que impedía a su cuerpo procesar proteínas, el pequeño acumulaba amoníaco en la sangre, una condición que amenaza con causar daño cerebral irreversible y que provoca la muerte de casi la mitad de los afectados.

Un equipo del Hospital Infantil de Filadelfia logró algo histórico: en solo seis meses desarrollaron una terapia capaz de corregir una sola letra defectuosa en su genoma. Gracias a ello, K.J. pudo regresar a casa en junio de 2025, marcando un hito en la medicina personalizada.

La historia de K.J. encabeza el especial que publica este lunes la revista Nature, que cada año selecciona a las 10 figuras que más han influido en la ciencia. La lista de 2025 incluye desde una directora de salud pública que defendió la integridad científica frente a la política hasta un físico de 85 años que finalmente inauguró el telescopio que soñó hace tres décadas.