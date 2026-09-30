Los manifestantes que mantienen la acampada en la Puerta del Sol de Madrid para exigir medidas urgentes contra la especulación inmobiliaria han generado controversia tras solicitar donaciones por Bizum destinadas a los migrantes de Ceuta a través de un número de teléfono que figura anunciado en diversos portales de contactos para adultos.

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El punto de recogida, instalado en una de las carpas de la plaza bajo el lema «Aportaciones para migrantes en Ceuta: ¡Abajo las fronteras!», ofrecía como vía de pago telemático un contacto telefónico que en internet aparece asociado al seudónimo de una profesional de servicios eróticos.

Reacción de los organizadores y desarrollo de la protesta