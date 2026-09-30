Los manifestantes que mantienen la acampada en la Puerta del Sol de Madrid para exigir medidas urgentes contra la especulación inmobiliaria han generado controversia tras solicitar donaciones por Bizum destinadas a los migrantes de Ceuta a través de un número de teléfono que figura anunciado en diversos portales de contactos para adultos.
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El punto de recogida, instalado en una de las carpas de la plaza bajo el lema «Aportaciones para migrantes en Ceuta: ¡Abajo las fronteras!», ofrecía como vía de pago telemático un contacto telefónico que en internet aparece asociado al seudónimo de una profesional de servicios eróticos.
Reacción de los organizadores y desarrollo de la protesta
- Modificación del cartel: Tras ponerse de manifiesto la vinculación del número con los anuncios en la red y las dudas generadas sobre la gestión de los fondos recolectados, los organizadores de la concentración optaron por recortar el contacto del cartón informativo y pasar a aceptar únicamente donaciones en efectivo.
- Reivindicaciones e impacto: La acampada en el centro de la capital, apoyada por colectivos como el Sindicato de Inquilinas tras el reciente desahucio de una anciana, mantiene la presión sobre el Ejecutivo para exigir la congelación de los precios del alquiler. La polémica en torno a la vía de pago utilizada coincide, además, con el debate político sobre la regulación de la prostitución entre los distintos socios parlamentarios.