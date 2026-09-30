El portavoz de ERC en el Congreso aboga en ‘Salvados’ por no ceder el debate del control fronterizo y la seguridad a la derecha, calificando la situación de los migrantes precarios en los barrios como un reto de «integración y orden».

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MADRID.– El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha reavivado el debate político sobre el discurso de las fuerzas progresistas ante el fenómeno migratorio. Durante una entrevista en el programa Salvados de La Sexta, el dirigente independentista ha rechazado que la izquierda esquive la discusión sobre seguridad y control de fronteras por temor a ser tildada de «racista», pidiendo abiertamente asumir el debate sin complejos.

1. Rechazo a los tabúes y petición de ley y orden

Rufián defendió que las políticas de seguridad deben aplicarse por igual sin atender al origen de los ciudadanos, polemizando sobre el uso del lenguaje y la estigmatización:

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«Si la haces, la pagas»: El portavoz argumentó que reclamar el cumplimiento de la ley no constituye un acto discriminatorio: «Decir que te llames como te llames, también Hassan, si la haces la pagas, ¿por qué va a ser racista? Te llames Antonio, Nicolai o Hassan, todo tiene que estar basado en derechos y obligaciones».

El portavoz argumentó que reclamar el cumplimiento de la ley no constituye un acto discriminatorio: «Decir que te llames como te llames, también Hassan, si la haces la pagas, ¿por qué va a ser racista? Te llames Antonio, Nicolai o Hassan, todo tiene que estar basado en derechos y obligaciones». Disputa del marco político: Frente a quienes le acusan de asumir los postulados de la derecha, el político catalán aseguró que «el marco está compradísimo» por la opinión pública y que la izquierda comete un error si renuncia a competir en él con eslóganes vacíos.

2. La multirreincidencia y el paralelismo social

Al ser cuestionado sobre si relacionar nombres árabes con el delito alimenta la estigmatización de los colectivos migrantes, Rufián centró el problema en la vulnerabilidad socioeconómica y los vacíos del sistema penal:

Multirreincidencia en las calles: Reconoció un «enorme problema» con la multirreincidencia asociada a la pobreza: «Los ‘vaquillas’ de ahora son los migrantes pobres, los robagallinas, que no son los responsables de tu precariedad».

Reconoció un «enorme problema» con la multirreincidencia asociada a la pobreza: «Los ‘vaquillas’ de ahora son los migrantes pobres, los robagallinas, que no son los responsables de tu precariedad». Evolución demográfica de la exclusión: Comparó la situación actual con la de décadas anteriores en Cataluña: «El ‘vaquilla’ de los años 80 era del barrio de La Mina en Barcelona, ahora es de otro sitio. ¿Decir eso es racista? Es la puta verdad y un reto de integración».

3. Control de fronteras y la crisis de Ceuta

En referencia a episodios recientes como la crisis asistencial y fronteriza vivida en Ceuta, el portavoz parlamentario apostó por reforzar la soberanía estatal en los pasos fronterizos de forma ordenada: