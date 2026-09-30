El sindicato advierte que la reforma, que debía durar un mes y se inició en julio, genera retrasos en las salidas de emergencia por tener la flota estacionada en pendiente y obligar a los efectivos a sortear un firme levantado.

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CEUTA.– La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad Autónoma ha dado la voz de alarma ante la situación de inoperatividad y peligro constante que vive la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Ceuta. El motivo son los trabajos de remodelación de su parque principal, que debían haberse ejecutado en tan solo un mes desde su inicio en julio y que, en la actualidad, se encuentran paralizados de manera indefinida por desacuerdos administrativos.

1. Obras atascadas por fallos de planificación

Según denuncia el sindicato, la reforma está bloqueada sin una fecha prevista de finalización. CCOO atribuye este retraso a:

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Errores técnicos y burocracia: Severos fallos de planificación en la redacción inicial del proyecto.

Severos fallos de planificación en la redacción inicial del proyecto. Cruce de acusaciones: Trabas administrativas y disputas entre las autoridades de la Ciudad Autónoma y la empresa adjudicataria.

2. Flota en pendiente: maniobras manuales que restan segundos vitales

Al no poder utilizarse los garajes ni las zonas habituales de maniobras, los vehículos de emergencia se encuentran aparcados en el exterior sobre una vía con pendiente. Esta circunstancia compromete directamente los tiempos de respuesta:

Retrasos en las salidas: Los efectivos se ven obligados a realizar maniobras adicionales antes de poner en marcha los camiones, teniendo que descalzar manualmente los vehículos en cada intervención.

Los efectivos se ven obligados a realizar maniobras adicionales antes de poner en marcha los camiones, teniendo que en cada intervención. Pérdida de tiempo en urgencias: CCOO enfatiza que cada segundo de demora puede marcar la diferencia entre un conato y un siniestro de gran magnitud o la pérdida de vidas humanas.

3. Riesgos físicos para la plantilla y peligro de atropello

El estado de la instalación compromete la seguridad y salud laboral de los bomberos durante la atención de alertas:

Firme levantado: La plantilla debe equiparse rápidamente y desplazarse corriendo sobre un terreno totalmente levantado, lo que incrementa el riesgo de tropezones, caídas y lesiones en pleno servicio.

La plantilla debe equiparse rápidamente y desplazarse corriendo sobre un terreno totalmente levantado, lo que incrementa el riesgo de tropezones, caídas y lesiones en pleno servicio. Cruce de calzada abierta: Para acceder a la flota, los agentes deben cruzar a pie y portando equipo pesado una carretera abierta al tráfico rodado y peatonal, con un elevado riesgo de atropello.

4. Exigencia de soluciones a la administración

CCOO subraya que la situación va más allá de las molestias habituales de una reforma y constituye un fallo de gestión pública que afecta a la seguridad ciudadana. El sindicato exige a las autoridades competentes de la Ciudad Autónoma que resuelvan de inmediato los bloqueos administrativos para garantizar un servicio esencial en condiciones operativas y seguras.