Los adolescentes, que llevan dos meses malviviendo a la intemperie tras la entrada masiva en Ceuta, piden protección pública ante el empeoramiento del tiempo mientras las administraciones aceleran el desalojo de los asentamientos chabolistas.

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CEUTA.– Un grupo de al menos 50 menores no acompañados de origen marroquí se ha concentrado este miércoles por la mañana en la playa del Trampolín para reclamar su acceso inmediato a los recursos de acogida del sistema público. Bajo pancartas improvisadas con mensajes como «Solo queremos una cosa: que España proteja a los menores» y gritos de «¡Queremos centro de menores!», los adolescentes han visibilizado la precariedad en la que viven a pie de playa ante la llegada de las primeras lluvias y el descenso de las temperaturas.

1. Asentamientos precarios dos meses después de la crisis

La concentración de menores pone de relieve la saturación de los recursos de la Ciudad Autónoma y el Estado dos meses después de la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta:

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Asentamiento masivo: Aunque el Gobierno ha ubicado a más de 6.000 personas en dispositivos provisionales, en la playa del Trampolín continúan malviviendo más de 3.500 personas en chabolas, según las estimaciones de reparto de raciones de comida.

Aunque el Gobierno ha ubicado a más de 6.000 personas en dispositivos provisionales, en la playa del Trampolín continúan malviviendo más de 3.500 personas en chabolas, según las estimaciones de reparto de raciones de comida. Pisos patera y montes: A la cifra del Trampolín se suma una población flotante no cuantificada alojada en pisos patera clandestinos —de los que ya se han desmantelado varios— o escondida en zonas forestales.

2. Desalojo en Benítez y retorno voluntario a Marruecos

En paralelo a la protesta de los adolescentes, los operativos de limpieza y seguridad continúan actuando en la franja litoral:

Desmantelamiento de Benítez: La Policía Nacional coordinó el traslado en autobús de entre 300 y 400 personas desde la playa de Benítez hasta el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) del Tarajal.

La Policía Nacional coordinó el traslado en autobús de entre 300 y 400 personas desde la playa de Benítez hasta el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) del Tarajal. Retorno espontáneo: Tras la filiación y ante las escasas probabilidades de obtener asilo, la mayoría de los adultos optó por retornar a Marruecos antes de ser derivados al recurso asistencial de Loma Colmenar.

Tras la filiación y ante las escasas probabilidades de obtener asilo, la mayoría de los adultos optó por retornar a Marruecos antes de ser derivados al recurso asistencial de Loma Colmenar. Vuelco de seguridad por riesgo de riadas: Operarios de Absercon han comenzado a vallar el tramo final de la playa de Benítez, junto a la Desaladora. La zona actúa como aliviadero natural de las presas durante las precipitaciones, lo que convertía la estancia en las chabolas en un peligro mortal.

3. Ampliación a contrarreloj de las plazas de acogida

Las administraciones nacional y autonómica trabajan coordinadamente para habilitar nuevos espacios y desocupar los asentamientos: