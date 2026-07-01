Un pletórico arranque de la Selección Mexicana bastó para noquear a un inoperante cuadro ecuatoriano. Con goles de Quiñones y Raúl Jiménez, el ‘Tri’ hace historia en su fortaleza de Santa Úrsula y ya espera su cita con el destino.

La perenne esperanza mexicana encontró su recompensa en una noche mágica e histórica. En un Estadio Azteca que se mantiene como una catedral inexpugnable en Copas del Mundo, la Selección Mexicana de Javier Aguirre desató una auténtica tormenta para arrollar a la Ecuador de Sebastián Beccacece y sellar, por fin, el ansiado boleto al «quinto partido».

Tras una hora de retraso debido a una tormenta eléctrica, el ‘Tri’ saltó al campo convertido en un vendaval ofensivo que liquidó el encuentro en los primeros 45 minutos.

El vendaval del primer tiempo

Desde el silbatazo inicial, México impuso una sinfonía de pases comandada por un hiperactivo Luis Romo y el joven prodigio de 17 años, Gilberto Mora, quien volvió a deslumbrar al mundo y a volver loca a la zaga ecuatoriana.

El marcador se abrió gracias a la genialidad de Roberto Alvarado, el «maestro titiritero», quien metió un servicio preciso en profundidad aprovechando el desajuste defensivo rival. Julián Quiñones despegó a toda velocidad, encaró a Pacho y sacó un sablazo incontestable ante Galíndez para firmar el 1-0. El atacante, tantas veces cuestionado, rugió con su segundo gol en Mundiales.

Ecuador intentó reaccionar mediante los destellos de Yeboah, pero el guardameta Raúl Rangel respondió con solvencia. Poco después, la zaga ecuatoriana se desmoronó: Ordóñez cometió un error en la salida que interceptó Raúl Jiménez. ‘El Lobo’ combinó con Quiñones y definió con potencia a la alacena superior de Galíndez para desatar la locura y un auténtico sismo en las tribunas de Santa Úrsula con el 2-0 definitivo antes del descanso.

Gestión y drama en el complemento

En la segunda mitad, el equipo de Javier Aguirre optó por administrar la ventaja y bajar las revoluciones, invitando a Ecuador a proponer. Aunque los sudamericanos ensancharon la cancha y Kevin Rodríguez tuvo una opción clara que «El Tala» Rangel atajó de forma estoica, la visita nunca encontró la brújula para dañar la meta azteca, que se mantiene invicta.

En el tramo final, México estuvo cerca del tercero con un impacto de Orbelín Pineda que reventó el travesaño. Ya en el tiempo añadido, la frustración invadió a Ecuador y Piero Hincapié se fue expulsado tras recibir la tarjeta roja por insultar tapándose la boca.

Con este resultado, la valerosa Ecuador que venía de sobrevivir a Alemania se despide del certamen, mientras que México no dormirá celebrando una tormenta perfecta que los mete de lleno en las páginas doradas de su historia. El próximo domingo les espera la cita más importante de su vida.

Las estadísticas del partido

Estadística México Ecuador Resultado Final 2 0 Remates totales 15 7 Goles esperados (xG) 1.02 0.73 Tiros a portería 3 1 Posesión de balón 43.2% 56.8% Tarjetas Rojas 0 1