La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla acoge este sábado 25 de abril de 2026 una nueva cita de la Feria de Abril, con una corrida de toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido. El festejo está anunciado a partir de las 18:30 horas, en horario peninsular español.

La corrida podrá verse en directo en España a través de Canal Sur Televisión, que ofrecerá la retransmisión del festejo desde la Maestranza.

Horario y dónde ver la corrida de toros en Sevilla

Festejo: Corrida de toros de la Feria de Abril

Fecha: sábado 25 de abril de 2026

Hora: 18:30 horas

Plaza: Real Maestranza de Sevilla

Ganadería: La Quinta

Toreros: El Cid, Fortes y José Garrido

Dónde ver por TV: Canal Sur Televisión

La corrida de La Quinta en Sevilla se presenta como una de las citas destacadas del sábado taurino, con la Maestranza como escenario y un cartel formado por El Cid, Fortes y José Garrido en plena Feria de Abril.