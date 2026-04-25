El West Ham United recibe al Everton este sábado 25 de abril de 2026, a partir de las 16:00 horas, en el London Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League. La competición inglesa encara su recta final y este duelo aparece como una cita importante para dos equipos que necesitan sumar para cerrar la temporada con mejores sensaciones.

El West Ham – Everton podrá verse en directo en España a través de DAZN. Además, la programación de Movistar Plus+ sitúa el encuentro en DAZN 3, con emisión desde las 15:50 horas, diez minutos antes del inicio del partido.

El conjunto londinense afronta el partido ante su afición con el objetivo de hacerse fuerte en casa y aprovechar el impulso del London Stadium. El Everton, por su parte, buscará competir en una salida exigente y llevarse tres puntos importantes en una jornada marcada por varios encuentros decisivos en la Premier League.

Horario y dónde ver el West Ham – Everton

Partido: West Ham United – Everton

Competición: Premier League, jornada 34

Fecha: sábado 25 de abril de 2026

Hora: 16:00 horas, horario peninsular español

Estadio: London Stadium, Londres

Dónde ver por TV y online: DAZN

También disponible: DAZN 3 en Movistar Plus+ desde las 15:50 horas

El West Ham – Everton promete ser uno de los duelos competitivos del sábado en la Premier League. Los ‘hammers’ tratarán de imponer el factor campo, mientras que el equipo de Liverpool buscará sacar partido de sus opciones en un escenario siempre complicado.