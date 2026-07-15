BARCELONA — En un gesto cargado de simbolismo y continuidad dinástica, el rey Felipe VI ha cedido el protagonismo de la clausura de los Premios Princesa de Girona a su hija mayor y heredera de la Corona, la princesa Leonor. La ceremonia, celebrada este martes en el emblemático Gran Teatre del Liceu de Barcelona, consolida el proceso de relevo institucional que ya se inició el pasado mes de octubre en Oviedo durante los Premios Princesa de Asturias.

Un cambio de guion inesperado y cargado de humor

La sorpresa de la jornada llegó al inicio del acto. Rompiendo con la tradición que reservaba el discurso de clausura para el jefe del Estado, el rey Felipe VI tomó la palabra en la apertura de la ceremonia.

«La princesa Leonor cerrará ya desde hoy este acto con su mirada personal hacia los galardonados», anunció el monarca ante el asombro del auditorio.

Consciente del impacto de este cambio de protocolo, el rey no dudó en bromear con los asistentes: «Veo caras de sorpresa. Tranquilos, no voy a hacer de presentador».

Con este movimiento, Felipe VI reafirma el papel de Leonor de Borbón como presidenta de honor de la fundación, asegurando que tanto él como la reina Letizia y la infanta Sofía continuarán respaldando la labor de la institución desde un discreto segundo plano.

Los seis referentes de la «Generación Premiados»

La ceremonia de este año ha distinguido a seis jóvenes que destacan por su liderazgo, innovación y compromiso social en diversas disciplinas. Los galardonados de esta edición son:

Gemma Blasco (Cineasta)

(Cineasta) Hatim Azahri (Emprendedor social)

(Emprendedor social) Patricia Aymà (Empresaria)

(Empresaria) Mercedes Bidart (Empresaria)

(Empresaria) Rafael Luque (Investigador)

(Investigador) José Eduardo Méndez (Investigador)

Estos seis jóvenes se integran formalmente en la «Generación Premiados», una red que ya suma 91 referentes desde el nacimiento de estos galardones en 2010 y que el monarca definió como un «activo valiosísimo» para el país.

El talento joven como motor de cambio

Durante su intervención inicial, Felipe VI puso en valor la trayectoria de los premiados, señalando que sus logros demuestran que «progresar juntos es lo único que tiene sentido y es, además, un ejercicio de responsabilidad».

Asimismo, el rey aprovechó el escenario para agradecer el compromiso de los patronos y colaboradores de la Fundación Princesa de Girona, destacando su labor clave para acompañar el talento, abrir oportunidades y transformar realidades para construir una sociedad mejor y preparada para afrontar los desafíos del futuro.