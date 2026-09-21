El ministro de Política Territorial detalla que entre 3.000 y 3.500 personas continúan pernoctando en la calle, mientras avanzan los retornos voluntarios a Marruecos y se negocia la reubicación de menores en la Península.

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El ministro de Política Territorial y «mando único» en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha elevado a cerca de 18.000 el número de personas que aún permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva registrada el pasado mes de julio. En varias intervenciones concedidas este lunes a TVE y La Sexta, el ministro ha analizado la gestión del dispositivo de acogida y la hoja de ruta del Ejecutivo.

Actualmente, entre 3.000 y 3.500 personas continúan pernoctando en la vía pública, con especial presencia en las playas del Trampolín y Benítez. Frente a esta situación, Torres ha asegurado que el Gobierno espera dar alojamiento a la totalidad de este grupo «muy pronto». En la actualidad, unas 8.000 personas se encuentran atendidas en recursos oficiales, entre ellas 6.000 filiadas (con medio millar de menores), los tutelados por la Ciudad Autónoma y 2.000 distribuidas en 15 centros habilitados.

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Plan de traslados y retornos a Marruecos

Para aliviar la presión en la calle, esta misma semana se prevé el traslado de unas 300 mujeres a un espacio adaptado, al tiempo que se negocia con la Ciudad la apertura de nuevos emplazamientos. En paralelo, continúa el proceso de salidas:

Retornos voluntarios: Desde el 10 de agosto, cerca de 6.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos, registrándose entre 150 y 200 retornos diarios durante el último fin de semana.

Desde el 10 de agosto, cerca de 6.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos, registrándose entre 150 y 200 retornos diarios durante el último fin de semana. Expulsiones: Se han formalizado 250 devoluciones de personas con antecedentes por delitos.

Se han formalizado 250 devoluciones de personas con antecedentes por delitos. Solicitudes de asilo: Numerosos ciudadanos marroquíes están desistiendo de tramitar la protección internacional al constatarse la inviabilidad de sus solicitudes por razón de nacionalidad.

Respecto a los menores que no puedan ser reagrupados con sus familias, Torres ha reiterado la intención del Ejecutivo central de trasladarlos al resto del territorio nacional para evitar el hacinamiento en la ciudad autónoma. En este ámbito, el ministro ha criticado a PP y Vox por oponerse al reparto de menores entre comunidades autónomas, acusándolos de querer que la crisis «se enquiste», y ha tildado de «temeridad» la pretensión de ejecutar devoluciones inmediatas sin garantías legales.

Alerta ante una nueva convocatoria en la frontera

Cuestionado por las convocatorias difundidas en redes sociales para intentar un nuevo salto masivo el próximo 23 de septiembre, Torres ha confirmado que Marruecos ha reforzado el despliegue de seguridad en su lado de la frontera y que la coordinación diplomática y policial entre Madrid y Rabat se mantiene activa de forma permanente.