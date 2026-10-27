Madrid (EFE) – Tres miembros del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta —Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez— declaran este martes en calidad de testigos ante la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, en el marco de la investigación sobre la entrada masiva e irregular de migrantes registrada el pasado 30 de julio.

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Los consejeros, que tuvieron un papel activo en la gestión de la crisis migratoria, acuden a testificar casi un mes después de que lo hiciera el presidente ceutí, Juan Vivas. En su comparecencia anterior, Vivas señaló ante la jueza que la ciudad autónoma carecía de información previa de la magnitud de los hechos al no disponer de acceso directo a los servicios de inteligencia.

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Avances en la instrucción y testimonios clave

Las declaraciones de los consejeros se producen dentro de una intensa ronda de testificales que arrancó este lunes con las comparecencias del jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta y del inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad.

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Durante su intervención ante la magistrada, el mando de la Guardia Civil relató que la noche previa a la llegada masiva observó seis embarcaciones marroquíes y que los agentes del país vecino se encontraban «de brazos caídos», mientras que el responsable policial afirmó que se facilitó el paso hacia territorio español.

Estos testimonios se suman a los datos aportados por un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual concluye que Marruecos era plenamente consciente de que se estaba preparando dicho flujo migratorio. Asimismo, la investigación judicial mantiene abiertas líneas de comprobación sobre la presunta presencia de buques militares marroquíes en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta durante aquellas jornadas críticas.