Madrid. — Alrededor del 90 % de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la reciente crisis migratoria eluden las citaciones policiales para someterse al proceso de triaje e identificación previo a su expulsión, según revelan fuentes policiales citadas por OKDiario.

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De los aproximadamente cien migrantes convocados diariamente por los agentes, apenas una media de diez acude a las dependencias policiales, mientras que el resto opta por ocultarse en barriadas, montes o pisos tutelados para evitar los trámites de devolución al país vecino.

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Instrucciones de contención y dificultades operativas

Las mismas fuentes señalan que los efectivos policiales operan bajo directrices que priorizan la moderación en la actuación, evitando el uso de la fuerza en caso de incomparecencia. Ante el elevado índice de ausencias, las dotaciones de seguridad se ven obligadas a patrullar las calles para localizar y trasladar de forma activa a los ciudadanos pendientes de filiación.

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Organizaciones policiales y sindicatos advierten de que esta dispersión dificulta la gestión de la crisis y mantiene una alta presión sobre los recursos de la ciudad autónoma, en un contexto en el que las autoridades locales reclaman al Ejecutivo central medidas urgentes y dotación de recursos suficientes para agilizar los procedimientos de retorno.