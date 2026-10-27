Ceuta – La Policía Nacional ha llevado a cabo a primera hora de este lunes un amplio operativo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, respaldado por un importante despliegue de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con el objetivo de proceder a la expulsión de decenas de migrantes.

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La intervención ha estado marcada por el blindaje de la zona de acceso al centro y el establecimiento de un perímetro de seguridad para facilitar el desarrollo de la operación. Hasta el lugar se desplazaron también varios autobuses destinados a efectuar el traslado de las personas afectadas hacia su país de origen.

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Fuga previa y actuación en barriadas

Según la información facilitada sobre el operativo, de los 68 expedientes de expulsión que constaban inicialmente en el centro —principalmente de ciudadanos marroquíes llegados durante los días 30 y 31 de julio—, la gran mayoría logró huir de las instalaciones a primera hora de la mañana al percatarse de la llegada de los agentes.

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Debido a esto, únicamente una decena de personas con expediente de expulsión fueron localizadas en el interior del CETI. No obstante, de manera paralela, el dispositivo policial se extendió a otras zonas de la ciudad autónoma, interceptando a migrantes en barriadas como Poblado Regulares, Los Rosales, El Príncipe o en las inmediaciones de la playa del Trampolín —donde una veintena de personas fueron retenidas y derivadas posteriormente a las instalaciones del CATE—.

Aquellos que no fueron devueltos directamente a Marruecos desde el CETI y que resultaron interceptados en las calles fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde muchos optaron por acogerse al retorno voluntario a su país.