Madrid / Ceuta – El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, acudió este pasado lunes al plató de El Hormiguero para situar nuevamente en el foco mediático nacional la grave crisis que atraviesa la ciudad autónoma. Durante su intervención, Vivas exigió que la situación no se convierta en un asunto partidista y lanzó duras acusaciones tanto contra el Ejecutivo central como contra Marruecos.

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Críticas a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez

Vivas reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su falta de firmeza y de reacción ante lo que calificó sin paliativos como una «invasión» y no una simple crisis migratoria. Según el mandatario ceutí, el Ejecutivo disponía de los medios y capacidades necesarias para haber realizado una acción de contención desde el primer minuto —incluyendo el uso de las Fuerzas Armadas de forma preventiva— y evitar la entrada masiva, algo que, a su juicio, se decidió no hacer.

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«El Gobierno y su presidente Pedro Sánchez pudieron evitar la invasión y no lo quisieron hacer, pudieron emplear todos los medios y no lo hicieron. Esto nos afecta a todos los españoles, no es algo partidista», aseveró Vivas durante la entrevista con Pablo Motos. Asimismo, recriminó que las expulsiones administrativas sigan estancadas debido a discrepancias políticas internas en el Gobierno y denunció la falta de interlocución directa con el presidente central desde el pasado 31 de julio.

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Marruecos en el punto de mira y grave impacto local

El presidente ceutí señaló directamente a Marruecos como el responsable de originar y causar esta profunda crisis, poniendo en jaque la soberanía nacional y generando un clima de incertidumbre constante entre los ciudadanos.

Durante la entrevista, Vivas describió la compleja realidad que vive Ceuta tres meses después del inicio de los acontecimientos, con unas 15.000 personas todavía en la localidad y sin un horizonte temporal claro para la recuperación de la normalidad. Entre los datos expuestos, destacó un aumento del 185% en las llamadas al 112, un incremento del 500% en los sucesos portuarios, una subida del 60% en los índices de delincuencia y pérdidas económicas estimadas en un millón de euros al día, además de la saturación de los servicios sanitarios y la presencia de miles de menores extranjeros no acompañados.

Apelación a la solidaridad nacional y confianza en la justicia

A pesar del difícil escenario, Vivas quiso ensalzar el coraje y la resiliencia de la sociedad ceutí y española, destacando que el caso de Ceuta ha «tocado el corazón de los españoles». El presidente concluyó su intervención confiando en que la Audiencia Nacional esclarezca toda la verdad sobre lo ocurrido y haciendo una firme llamada de auxilio para que el resto de España no olvide ni abandone a los ceutíes: «Ceuta no se rinde, no se vende, Ceuta se defiende».