Madrid. — La investigación judicial sobre la crisis migratoria de Ceuta ha sumado nuevos testimonios de relevancia tras las declaraciones prestadas este lunes ante la Audiencia Nacional. Un alto mando de la Guardia Civil ha revelado ante la magistrada instructora María Tardón que, durante la noche anterior a la entrada masiva irregular en la ciudad autónoma, pudo avistar hasta seis embarcaciones marroquíes cuyas tripulaciones mantenían una actitud pasiva.

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En la misma línea, un inspector de la Policía Nacional que ha comparecido en calidad de testigo fue más allá en sus afirmaciones, señalando que los efectivos marroquíes habrían facilitado activamente el tránsito de los migrantes hacia el territorio español.

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Requerimiento al Ministerio de Defensa

Paralelamente, en el marco de las diligencias instruidas por la jueza Tardón, el órgano judicial ha requerido formalmente al Ministerio de Defensa un informe detallado para esclarecer si buques de la Armada marroquí llegaron a penetrar en aguas jurisdiccionales españolas próximas a Ceuta durante los episodios de tensión registrados el pasado verano, un extremo clave para determinar el alcance geopolítico y de seguridad de los hechos.

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