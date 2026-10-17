El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido suspender temporalmente un paquete de sanciones contra Rusia que había sido aprobado por el Congreso. Esta medida, que incluye hasta un 100% de aranceles contra los importadores de hidrocarburos rusos, ha sido calificada como un «momento histórico» por Kiril Dmítriev, emisario del Kremlin.

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Dmítriev expresó en su canal de Telegram que la suspensión de la ley Graham por parte de la Administración Trump es un paso hacia «la cooperación mutuamente beneficiosa y la responsabilidad conjunta por la estabilidad global». Según Dmítriev, esta cooperación económica es beneficiosa para ambos países y contribuye a la estabilidad de la economía mundial.

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Detalles de la suspensión de sanciones

La orden ejecutiva firmada por Trump exime temporalmente las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, así como las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos. Estas exenciones estarán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, decidan adoptar nuevas medidas.

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El presidente Trump justificó la suspensión de las sanciones como un movimiento que responde al «interés nacional» de Estados Unidos. La decisión se produce tras un acuerdo alcanzado el 9 de octubre con el presidente ruso, Vladimir Putin, para el suministro de diésel ruso a los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía y los combustibles.

Reacciones y críticas

El acuerdo entre Trump y Putin ha sido duramente criticado por Ucrania y la Unión Europea. Además, ha generado controversia entre legisladores de ambos partidos en Estados Unidos, quienes cuestionan los posibles efectos de la suspensión de sanciones, su compatibilidad con la legislación nacional y el riesgo de que pueda contribuir a financiar la guerra de Rusia contra Ucrania.

Dmítriev afirmó en la plataforma X que «los enemigos de la seguridad global, la cooperación y la prosperidad estarán descontentos» con esta decisión. Según él, la aplicación de la ley Graham podría haber frenado la cooperación económica entre Moscú y Washington y haber causado un grave perjuicio a la economía estadounidense y los mercados internacionales.