El hallazgo de un tumor y el deterioro de la salud del Pontífice obligan a replantear la agenda papal y desatan los movimientos geopolíticos y pastorales en el corazón de la Iglesia católica.

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ROMA.— El clima en los pasillos de la Santa Sede ha dado un giro radical e inesperado. Lo que hasta hace apenas unas semanas se perfilaba como un pontificado largo y de consolidación bajo el liderazgo del papa León XIV, se ha visto sacudido por el anuncio de la detección de un tumor y el repentino deterioro en el estado de salud del Santo Padre. El impacto en el Vaticano ha sido inmediato: dentro de la Curia Romana se extiende la sensación de que los tiempos se aceleran y que el escenario futuro cambia por completo.

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«Creíamos que teníamos Papa para 20 años, esto lo cambia todo en la Curia», confiesan fuentes vaticanas bajo condición de anonimato. La frase refleja el desconcierto y la reestructuración forzosa a la que se enfrenta la administración central del Vaticano. La fragilidad física del Pontífice no solo fuerza una revisión urgente y exhaustiva de sus próximos compromisos internacionales y pastorales, sino que reabre de manera prematura los equilibrios de poder internos y las discusiones sobre la sucesión y el rumbo de la Iglesia.

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Durante sus intervenciones más recientes, León XIV había abogado con firmeza por una Curia «menos cómoda y más misionera», lanzando duros reproches contra el burocratismo, el afán de poder y el inmovilismo de las estructuras eclesiásticas. Su empeño por mantener una Iglesia volcada en los desfavorecidos y cercana a los problemas cotidianos contrasta ahora con la necesidad médica de frenar el ritmo y adecuar su ritmo de trabajo.

La noticia llega además en un momento de apretada agenda diplomática y pastoral para el Santo Padre, cuyo equipo médico examina ahora al detalle la viabilidad de sus desplazamientos y audiencias. Con el foco mediático e institucional puesto en su evolución médica, la Curia entra en una fase de cautela y maniobras discretas ante un panorama que pocos preveían a corto plazo.