MADRID — La acampada instalada en la madrileña Puerta del Sol para reclamar soluciones al acceso a la vivienda cuenta entre sus participantes con integrantes de la red radical Samidoun, según han advertido fuentes policiales y portavoces del sindicato mayoritario en la Policía Nacional, JUPOL. Se trata de una organización que ha sido ilegalizada o prohibida en países como Estados Unidos, Alemania y Canadá por sus estrechos lazos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) —considerado grupo terrorista por la Unión Europea— y su discurso afín a Hamás.

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La alerta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evidencia la convergencia de colectivos radicales de distinta índole en la plaza madrileña, donde la movilización social inicial se está viendo permeada por grupos extremistas de acción internacional y del ámbito nacional.

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Un entramado de colectivos radicales y ultra de izquierda

Según las identificaciones policiales llevadas a cabo en la zona, la acampada no solo ha congregado a activistas de Samidoun, sino que en el perímetro de la Puerta del Sol se ha registrado también la presencia activa de simpatizantes abertzales y de cerca de una treintena de miembros identificados del grupo ultra Bukaneros.

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Desde las organizaciones policiales señalan que este tipo de plataformas radicales instrumentalizan movimientos sociales o de protesta ciudadana para consolidar espacios de agitación en pleno centro de la capital española.

Querella por enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte

La presencia de Samidoun en Madrid ya ha tenido derivaciones judiciales. Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado una querella contra esta red, acusándola formalmente de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

A su vez, los agentes han constatado un endurecimiento del tono y de los mensajes exhibidos en el asentamiento. Entre el material fotográfico recopilado por los funcionarios policiales figuran pancartas y pintadas con graves amenazas dirigidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que se aprecian lemas como «Ayuso, te vamos a matar», junto a un ataúd de cartón con su imagen o consignas que incitan al ataque a sus propiedades.

Críticas a la gestión de Interior

Desde el sindicato JUPOL, su portavoz Ibón Domínguez ha reiterado las críticas dirigidas al Ministerio del Interior y al Gobierno central, acusándolos de «ocultar» la dimensión real de estas concentraciones y de restringir el margen de actuación de los agentes antidisturbios, una inacción que, según la organización sindical, compromete la seguridad ciudadana ante el riesgo de escalada violenta en la capital.