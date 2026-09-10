El conjunto dirigido por Hansi Flick firma una exhibición colectiva en el Spotify Camp Nou con los goles de Raphinha por partida doble, Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús.

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El FC Barcelona continúa su deslumbrante arranque de temporada tras imponerse con claridad al Feyenoord en una gran noche europea marcada por la lluvia torrencial en el Spotify Camp Nou. El conjunto entrenado por Hansi Flick consolidó las excelentes sensaciones exhibidas en el campeonato doméstico —donde cuenta por victorias sus cuatro compromisos iniciales— para plasmar una actuación coral brillante ante el equipo de Giovanni van Bronckhorst. Con este triunfo, el bloque catalán toma impulso en la máxima competición continental a la espera de medirse en las próximas semanas al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

El encuentro se encaminó muy pronto a favor de los locales gracias a la inspiración de Raphinha, quien inauguró el marcador a los tres minutos de juego culminando una acción iniciada por Pedri y Lamine Yamal con un brillante control orientado y un recorte dentro del área. La superioridad azulgrana se amplió antes del descanso con un espectacular remate de rosca desde fuera del área a cargo de Karim Adeyemi, titular en la banda en sustitución de Gordon. Pese a las acometidas puntuales del conjunto neerlandés por medio de la velocidad de Moussa y un gol de Steijn, el engranaje defensivo liderado por Andreas Christensen y Pau Cubarsí mantuvo la solidez ante los intentos visitantes.

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En la segunda mitad, la exhibición ofensiva del Barcelona se profundizó con el protagonismo de sus hombres de ataque. Raphinha firmó su segundo tanto de la tarde para sellar su octava diana en el cómputo del inicio de curso, mientras que Lamine Yamal anotó el primer gol de falta directa de su carrera deportiva en una jornada simbólica en la que asumió por primera vez la capitanía del primer equipo a sus 19 años. El delantero brasileño Gabriel Jesús cerró la cuenta goleadora peinando un envío medido en los minutos finales para establecer el definitivo castigo sobre el conjunto de Rotterdam, a quien el colegiado anuló un gol por fuera de juego posicional a instancias del VAR.

El choque estuvo impregnado por el ambiente festivo en las gradas pese a las condiciones meteorológicas adversas y las obras de remodelación que aún afectan a la estructura del estadio. La comunión entre la grada y el equipo reflejó el gran momento de forma de una plantilla revitalizada por el estilo vertical e intenso impuesto por Flick, en el que piezas clave como Rodri en la canalización y Pedri en la creación continúan marcando el ritmo del juego de un equipo que sueña con volver a pelear por el trono europeo cuya final se disputará en el estadio Metropolitano.