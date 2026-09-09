PSG 6-1 al Slovan Bratislava y Barcelona 5-1 al Feyenoord fueron los resultados más abultados de la jornada 1 de la Liga de Campeones, disputada el miércoles 9 de septiembre de 2026, según la UEFA.

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Marcadores de la jornada 1

Barcelona 5 – 1 Feyenoord : Raphael Dias Belloli [3′, 57′], Karim Adeyemi [22′], Lamine Yamal [77′], Gabriel Jesus [85′]; Sem Steijn [82′].

: Raphael Dias Belloli [3′, 57′], Karim Adeyemi [22′], Lamine Yamal [77′], Gabriel Jesus [85′]; Sem Steijn [82′]. VfB Stuttgart 3 – 1 Viking : Ermedin Demirović [20′, 26′, 32′]; Zlatko Tripić [22′].

: Ermedin Demirović [20′, 26′, 32′]; Zlatko Tripić [22′]. Liverpool 2 – 1 Atlético de Madrid : Marcos Llorente [17′]; Dominik Szoboszlai [40′], Alexis Mac Allister [50′].

: Marcos Llorente [17′]; Dominik Szoboszlai [40′], Alexis Mac Allister [50′]. Napoli 0 – 1 Arsenal : Martin Odegaard [75′].

: Martin Odegaard [75′]. PSG 6 – 1 Slovan Bratislava : Ousmane Dembélé [17′, 23′], Ferrán Torres [31′, 47′, 57′], Fabián Ruiz [87′]; Suleiman Camara [58′].

: Ousmane Dembélé [17′, 23′], Ferrán Torres [31′, 47′, 57′], Fabián Ruiz [87′]; Suleiman Camara [58′]. Sporting CP 3 – 1 Galatasaray: Geny Catamo [27′], Luis Suárez [57′], Rodrigo Zalazar [63′]; gol en propia puerta de Gonçalo Inácio [5′ (p.p.)].

Duelos destacados

El Barcelona firmó una goleada ante el Feyenoord con cinco tantos, encabezados por Raphael Dias Belloli (2) y con aportaciones de Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus. El visitante recortó diferencias con el tanto de Sem Steijn.

VfB Stuttgart se impuso al Viking gracias a un hat-trick de Ermedin Demirović en apenas 12 minutos (20′, 26′ y 32′), pese al empate parcial de Zlatko Tripić en el 22′.

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En Anfield, el Liverpool remontó al Atlético de Madrid. Marcos Llorente adelantó a los rojiblancos (17′) y Dominik Szoboszlai (40′) y Alexis Mac Allister (50′) dieron la vuelta al marcador.

El Arsenal ganó en Nápoles con un único gol de Martin Odegaard en el minuto 75.

El PSG exhibió su poder ofensivo ante el Slovan Bratislava: Ousmane Dembélé marcó dos veces, Ferrán Torres firmó un hat-trick y Fabián Ruiz cerró la cuenta en el 87′; Suleiman Camara marcó para los eslovacos en el 58′.

Sporting CP sumó los tres puntos contra el Galatasaray con goles de Geny Catamo, Luis Suárez y Rodrigo Zalazar; el tanto del Galatasaray constatado en la jornada fue un autogol de Gonçalo Inácio en el 5′.

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