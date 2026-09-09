El jugador estadounidense liquida el enfrentamiento en el desempate del quinto set con un saque directo a más de 200 km/h por hora tras un igualado marcador de 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 y 7-10

El tenista estadounidense Ben Shelton ha conseguido el billete de acceso a las semifinales del US Open tras imponerse al español Carlos Alcaraz en un disputado encuentro correspondiente a las rondas finales del torneo neoyorquino. El choque entre ambos jugadores se resolvió con un resultado global de 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 y 7-10, certificando el triunfo del jugador norteamericano en el desempate decisivo de la contienda. La victoria de Shelton pone fin a la andadura de Alcaraz sobre la superficie del certamen estadounidense en una jornada de máxima exigencia sobre la pista.

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Desarrollo del encuentro y triunfo de Ben Shelton en el desempate final

El partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton estuvo caracterizado por la alternancia de parciales a lo largo de las mangas disputadas. El jugador español comenzó adjudicándose el primer set del enfrentamiento al imponerse en el juego por 7-6. No obstante, el tenista norteamericano reaccionó de forma contundente en los dos parciales posteriores, logrando darle la vuelta al marcador tras adjudicarse la segunda y la tercera manga por unos holgados 1-6 y 3-6, respectivamente.

Pese a la desventaja acumulada, Carlos Alcaraz logró forzar el parcial definitivo tras imponerse con claridad en la cuarta manga por un resultado de 6-1. Esta igualdad llevó la resolución del partido al desempate final, marco en el que Shelton terminó por decantar la balanza de su lado con un tanteador de 7-10.

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El punto de partido que selló la clasificación del jugador estadounidense llegó mediante una demostración de potencia al servicio. Ben Shelton aseguró su presencia en las semifinales del torneo de Grand Slam tras conectar un saque directo ejecutado a más de 200 km/h por hora, inalcanzable para la devolución de Alcaraz y con el que se puso fin al duelo.