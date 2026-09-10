El conjunto dirigido por Diego Simeone se adelantó con un tanto inicial de Marcos Llorente pero terminó sucumbiendo (2-1) tras las dianas de Szoboszlai y Mac Allister propiciadas por desaciertos en la salida de balón.

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El Atlético de Madrid ha arrancado su participación en la presente edición de la Liga de Campeones con una amarga derrota en tierras británicas tras ceder por dos goles a uno frente al Liverpool en el coliseo de Anfield. El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone completó un arranque de partido notable y llegó a ponerse por delante en el marcador, pero la intensidad del conjunto local dirigido por Andoni Iraola y los desajustes defensivos rojiblancos terminaron por decantar la balanza en favor de la escuadra inglesa, certificando el segundo tropiezo consecutivo de los madrileños en el inicio de la temporada oficial.

El choque comenzó con un ritmo trepidante característico de las grandes noches europeas. Tras un primer aviso local provocado por una pérdida de Koke que Alexander Isak no logró certificar, el bloque hispano tomó el control del esférico e impuso su plan táctico en el terreno de juego. Fruto de ese dominio llegó el primer gol del encuentro en el minuto 17 de la primera mitad: una precisa combinación en tres cuartos de campo permitió a Julián Álvarez filtrar un pase al espacio para la incorporación de Marcos Llorente, quien definió con frialdad en el mano a mano ante el guardameta Alisson Becker para firmar el cero a uno provisional en un feudo donde ya guardaba grandes recuerdos europeos.

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A pesar de la ventaja visitante y de disponer de alguna opción adicional para ampliar la renta mediante disparos lejanos de la atacante argentina, el Liverpool apretó las líneas de presión en la recta final de la primera parte. Un error en la circulación defensiva del Atlético al borde del descanso fue aprovechado por Dominik Szoboszlai en el minuto 40 para ajustar un remate preciso batiendo a Jan Oblak y restableciendo la igualdad en el luminoso antes del paso por los vestuarios. La inercia positiva de los locales se consolidó nada más reanudarse la contienda, cuando un potente zapatazo desde fuera del área ejecutado por Alexis Mac Allister completó la remontada para situar el definitivo dos a uno.

En la media hora final del choque, la dirección técnica rojiblanca intentó reactivar al equipo dando entrada a futbolistas como Lookman, Grimaldo, Le Normand, Hjulmand o Jonathan David para refrescar el esquema táctico, pero el bloque madrileño careció de la profundidad y claridad necesaria para inquietar el marco rival. Tras la conclusión del choque, Marcos Llorente analizó el resultado destacando el buen rendimiento mostrado en el primer acto, aunque lamentó la falta de energía final para sostener la ventaja y reaccionar ante la exigencia física impuesta por el cuadro británico en su feudo.