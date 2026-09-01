El 1 de septiembre reúne episodios separados por más de un milenio: la batalla de Atapuerca (1054), la revuelta de Dueñas (1520), el inicio del reinado de Wamba (672) y sucesos recientes en Alemania (2019) y Argentina (2022).

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1520: Dueñas, una revuelta antifiscal y antiseñorial que resuena en Castilla

En 1520, en Dueñas (España), una multitud de vecinos protagonizó una revuelta callejera de carácter antifiscal y antiseñorial.

Los sublevados llegaron a apresar a los condes de Buendía y a rendir a las autoridades locales. Este episodio se insertó en la Rebelión de las Comunidades, un conflicto contra el gobierno de Carlos I motivado por tensiones fiscales y por el choque entre intereses populares y poder señorial.

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1054: Fernando I derrota a García Sánchez y muere en la batalla de Atapuerca

El 1 de septiembre de 1054 se libró la batalla de Atapuerca.

En la llanura próxima al yacimiento de Atapuerca —a unos 265 km al norte de Madrid— el rey Fernando I (de León) venció y murió en el combate García Sánchez el de Nájera, entonces rey de Pamplona. La contienda ejemplifica la fragilidad de las alianzas dinásticas en la Península y cómo los repartos territoriales solían resolverse por la fuerza.

672: comienza el reinado del rey visigodo Wamba en España

En 672 comenzó el reinado del rey visigodo Wamba.

La cronología visigoda utiliza fechas como esta para ordenar sucesiones y cambios políticos tras un periodo de transformaciones. A Wamba se le asocia históricamente con intentos de consolidar la autoridad real y de reorganizar estructuras administrativas frente a tensiones regionales.

2019: Steinmeier pide perdón a Polonia por el daño causado por el ejército alemán

En 2019 el presidente alemán Frank Walter Steinmeier pidió perdón a Polonia por el daño infligido a la población civil por el ejército alemán, en el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial.

El gesto tuvo carácter formal y diplomático, y volvió a situar en la agenda pública europea el debate sobre memoria, responsabilidades históricas y medidas simbólicas o de reparación entre estados afectados por la guerra.

2022: intentan asesinar a Cristina Fernández de Kirchner y se investigan misteriosas neumonías en Argentina

El 1 de septiembre de 2022 concentró dos sucesos de gran impacto en Argentina.

En Buenos Aires, el brasileño Fernando André Sabag Montiel (35), vinculado al grupo Revolución Federal, intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (69). Tras accionar la pistola Bersa calibre 7.5 mm, el mecanismo se atascó y no se efectuaron disparos. Paralelamente, en la provincia de Tucumán las autoridades investigaron 10 casos de una neumonía de origen desconocido con tres muertes; los informes oficiales indicaron que no se trataba de COVID-19, hantavirus ni gripe, y se notificó la situación a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Cierre

El 1 de septiembre trae choques de poder, violencia y problemas sanitarios que, en distintos momentos y lugares, obligaron a respuestas políticas y sociales.

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