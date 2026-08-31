Lunes 31 de agosto de 2026: la franja decisiva de la noche es 20:25–23:00, el tramo donde se concentran noticias, programas de entretenimiento y debates que marcan la agenda televisiva.

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La primera mitad (20:00–22:00) apuesta por bloques informativos y formatos de acceso: telediarios que abren la noche y, acto seguido, entretenimiento ligero o magazines. Entre las 22:35 y las 23:00 suelen aterrizar programas especiales, emisiones de cine o debates con más tensión. Si manejas el mando, conviene apostar por piezas fuertes en la franja 20:25–23:00 y dejar margen para los “planes sorpresa” de última hora.

Elige según tu ánimo: entretenimiento rápido (concursos y entrevistas), seguimiento informativo (telediarios y mesas) o cambio de ritmo con cine y programas de viajes/aventura.

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Resumen por cadenas: qué ver hoy

La guía conserva las opciones tal y como aparecen en la parrilla y señala 3-4 imprescindibles por cadena para no perder tiempo.

La 1

20:25 — Aqui la tierra

— Aqui la tierra 20:55 — Telediario 2

— Telediario 2 21:40 — Teledeporte 2

— Teledeporte 2 21:45 — El grand prix del verano

Imprescindibles: arrancar con Aqui la tierra (20:25) para cercanía local; seguir con Telediario 2 (20:55) para contexto; y cerrar la franja con el entretenimiento de El grand prix del verano (21:45). Teledeporte 2 (21:40) funciona como puente para quien prefiera competición.

La 2

20:40 — Trivial Pursuit

— Trivial Pursuit 21:30 — Cifras y letras

— Cifras y letras 22:00 — Cifras y letras

— Cifras y letras 22:35 — John Wayne protagoniza «Los comancheros»

— John Wayne protagoniza «Los comancheros» 22:35 — Los comancheros

Imprescindibles: el bloque de ingenio con Trivial Pursuit (20:40) y el doble tramo de Cifras y letras (21:30 y 22:00). Para cambio de registro nocturno, el western Los comancheros (22:35).

Antena 3

20:00 — Pasapalabra

— Pasapalabra 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— Antena 3 Noticias 2 21:30 — Deportes 2

— Deportes 2 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 — El Hormiguero

— El Hormiguero 23:00 — En tierra lejana

Imprescindibles: empezar con ritmo en Pasapalabra (20:00), seguir con Antena 3 Noticias 2 (21:00) y la conexión deportiva en Deportes 2 (21:30). Por entretenimiento estelar, El Hormiguero (21:45) antes de En tierra lejana (23:00).

Cuatro

20:00 — Noticias Cuatro 2

— Noticias Cuatro 2 20:40 — El desmarque de Cuatro

— El desmarque de Cuatro 20:55 — El tiempo

— El tiempo 21:00 — First Dates

— First Dates 21:40 — Horizonte

Imprescindibles: arranque informativo con Noticias Cuatro 2 (20:00), análisis previo en El desmarque de Cuatro (20:40) y, para planes de sofá, First Dates (21:00). Horizonte (21:40) cierra con tono más explicativo.

Telecinco

20:00 — ¡Allá tú!

— ¡Allá tú! 21:00 — Informativos Telecinco 21:00

— Informativos Telecinco 21:00 21:30 — El desmarque Telecinco

— El desmarque Telecinco 21:40 — El tiempo

— El tiempo 21:50 — First Dates

Imprescindibles: apertura con ¡Allá tú! (20:00), referencia informativa en Informativos Telecinco 21:00 y debate/mesa en El desmarque Telecinco (21:30). First Dates (21:50) remata con entretenimiento emocional.

laSexta

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— laSexta Noticias 20:00 21:00 — laSexta Noticias Especial

— laSexta Noticias Especial 21:20 — laSexta Meteo

— laSexta Meteo 21:25 — laSexta Deportes

— laSexta Deportes 21:30 — El Objetivo

— El Objetivo 23:00 — Políticamente incorrectos

Imprescindibles: para un repaso claro del día, laSexta Noticias 20:00 (20:00) y su especial en laSexta Noticias Especial (21:00). Contexto y debate en El Objetivo (21:30), y cierre con opinión en Políticamente incorrectos (23:00).

Cierre: cómo decidir

Si prefieres entretenimiento de conocimientos, elige Trivial Pursuit (La 2, 20:40) o Pasapalabra (Antena 3, 20:00). Para seguimiento informativo, apuesta por Telediario 2, Antena 3 Noticias 2, Noticias Cuatro 2 o laSexta Noticias 20:00.

Esta noche sigue un patrón claro: 20:00–22:00 para engancharte y 22:35–23:00 para decidir si te quedas en debate, entretenimiento o cine. ¿Qué plan eliges?

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