Hoy, lunes 31 de agosto de 2026, Antena 3 emite “Sueños de Libertad” a las 15:45, según el avance semanal difundido por la prensa.

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El avance recibido está incompleto: el documento se corta a mitad y no incluye el desglose íntegro de tramas ni escenas del lunes, por lo que solo podemos confirmar la existencia del avance y su marco general (Toledo, saga perfumera y continuidad de la serie).

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El extracto publicado para la semana del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre mantiene el foco en la familia perfumera en la Toledo de los años 50, un escenario que habitualmente combina conflictos domésticos con tensiones laborales en el taller.

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El capítulo de hoy actúa como continuación dentro del ritmo diario: sirve para mover piezas y preparar los desarrollos previstos para el resto de la semana. El avance facilitado no detalla personajes ni acciones puntuales del día 31/08/2026, por lo que cualquier información sobre enfrentamientos o descubrimientos debe esperar al contenido completo del avance oficial.

En Ceuta, la emisión puede seguirse por la TDT; la programación coincide con el horario peninsular.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Día: lunes, 31 de agosto de 2026

La cita de hoy con “Sueños de Libertad” es a las 15:45 en Antena 3; si la emisora publica el avance completo con más escenas, actualizaremos la información con los detalles verificados.

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