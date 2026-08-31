1 de septiembre: el santoral conmemora a San Arturo, recordado en la tradición como mártir cuya memoria permanece en el calendario litúrgico.

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Los datos históricos sobre San Arturo son escasos y varían según las fuentes hagiográficas; su nombre figura en el 1 de septiembre como ejemplo de fidelidad hasta el martirio. La inclusión en el santoral subraya la continuidad entre la devoción de los primeros siglos y las celebraciones posteriores.

En Ceuta —que pertenece a la Diócesis de Cádiz y Ceuta— esta conmemoración forma parte del calendario parroquial y se inscrive en la vida litúrgica local; la ciudad dispone de la Catedral de la Asunción como referencia eclesial.

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San Arturo

La tradición vincula a San Arturo con el perfil del mártir: una entrega que la hagiografía interpreta como coherencia entre confesión de fe y sufrimiento. Ante la falta de fuentes contemporáneas, los estudiosos suelen remitirse a recopilaciones medievales y a calendarios diocesanos para reconstruir su memoria.

La conmemoración anima a la oración personal y comunitaria por quienes dieron testimonio de la fe; en el ámbito parroquial, la memoria de un mártir suele acompañarse de lecturas y oraciones específicas del propio santoral.

Otros santos que se celebran el 1 de septiembre

San Josué (s. IX a. C.): figura bíblica vinculada al marco histórico del Antiguo Testamento.

(s. IX a. C.): figura bíblica vinculada al marco histórico del Antiguo Testamento. San Sixto de Reims , obispo (s. III): pastor en la antigua diócesis de Reims durante los primeros siglos.

, obispo (s. III): pastor en la antigua diócesis de durante los primeros siglos. San Prisco de Capua , mártir (s. IV): testigo de Cristo en Capua , asociado al martirio.

, mártir (s. IV): testigo de Cristo en , asociado al martirio. San Terenciano de Todi , obispo (s. IV): obispo en Todi venerado por su servicio pastoral.

, obispo (s. IV): obispo en venerado por su servicio pastoral. San Vicente de Dax y Leto de Dax , mártires (s. IV): hermanos de testimonio en la región de Dax .

y , mártires (s. IV): hermanos de testimonio en la región de . Santa Verena de Zurzach (s. IV): santa venerada en Zurzach , recordada por su santidad.

(s. IV): santa venerada en , recordada por su santidad. San Victorio de Le Mans , obispo (490): obispo de Le Mans , con memoria ligada a la historia local.

, obispo (490): obispo de , con memoria ligada a la historia local. San Constancio de Aquino , obispo (570): obispo de Aquino en el siglo VI.

, obispo (570): obispo de en el siglo VI. San Gil de Nimes (s. VI): santo asociado a Nimes dentro de la tradición de los siglos tempranos.

(s. VI): santo asociado a dentro de la tradición de los siglos tempranos. San Lupo de Sens , obispo (623): obispo de Sens recordado en el siglo VII.

, obispo (623): obispo de recordado en el siglo VII. San Gil de Casaio , monje y abad (siglo XII): figura monástica y abad en Casaio .

, monje y abad (siglo XII): figura monástica y abad en . Beata Juliana de Collalto , abadesa (1262): abadesa en Collalto dentro de la vida consagrada.

, abadesa (1262): abadesa en dentro de la vida consagrada. Beata Juana Soderini , virgen (1367): virgen venerada por su entrega personal.

, virgen (1367): virgen venerada por su entrega personal. Beato Alfonso Sebastiá Viñals, presbítero y mártir (1936): presbítero que sufrió el martirio en 1936.

Significado litúrgico

El santoral del 1 de septiembre agrupa obispos de los siglos III‑VII, mártires de la antigüedad, figuras monásticas medievales y beatos de los siglos XIII‑XIV, hasta llegar al testimonio contemporáneo del beato Alfonso Sebastiá Viñals (1936). Esa diversidad permite apreciar distintas vías de santidad reconocidas por la Iglesia.

En la práctica, hoy suele ser ocasión para recordar a los obispos y mártires mencionados —Reims, Capua, Dax, Le Mans, Aquino, Sens— y para incorporar en la liturgia lecturas y oraciones que subrayen la perseverancia en la fe.

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