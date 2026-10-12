El 12 de octubre de 1582 España suprimió los días entre el jueves 4 y el viernes 15 al adoptar el calendario gregoriano.

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1582: el ajuste del calendario gregoriano

En España, Italia, Polonia y Portugal no existió el período entre el jueves 4 y el viernes 15 de octubre debido al ajuste introducido por el nuevo calendario gregoriano.

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La reforma se llevó a cabo en la Universidad de Salamanca y se presentó al papa Gregorio XIII para su aprobación, alterando la secuencia habitual de fechas en esos territorios y la manera de medir el tiempo.

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1968: Fernando Poo y Río Muni pasan a ser Guinea Ecuatorial

En 1968, se independizan las hasta entonces provincias españolas de Fernando Poo y Río Muni.

A partir de ese momento pasan a ser la República de Guinea Ecuatorial, un hito del proceso de descolonización con consecuencias políticas que se proyectaron más allá de la fecha concreta.

1970: estreno de “En un lugar de la Manga”

En España, el 12 de octubre de 1970 se estrena la película “En un lugar de la Manga”, dirigida por Mariano Ozores.

El estreno formó parte del panorama cinematográfico español de la época y contribuyó a la oferta cultural y de ocio del momento.

1992: clausura de la Exposición Universal en Sevilla

En 1992, en Sevilla (España), se clausura la Exposición Universal.

La celebración del certamen dejó repercusiones urbanas y sociales vinculadas al desarrollo del evento y a su proyección nacional e internacional.

2013: llega la Nintendo 2DS

En 2013, se lanza la Nintendo 2DS, una consola portátil de Nintendo, revisión de la Nintendo 3DS.

El lanzamiento amplió la gama de dispositivos portátiles de Nintendo dentro de la familia 3DS.

2013: Pokémon X y Pokémon Y, disponibles a nivel mundial

También en 2013, se produce el lanzamiento mundial de Pokémon X y Pokémon Y, videojuegos de la saga para Nintendo 3DS y 2DS.

Ese estreno integró la nueva entrega de la saga en el ecosistema de consolas de Nintendo.

La efeméride del 12 de octubre reúne ajustes de calendario, procesos de descolonización y estrenos culturales y tecnológicos que han dejado huella en distintos ámbitos.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 12 de octubre.

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