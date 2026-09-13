13 de septiembre reúne efemérides que van desde la instauración de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923 hasta la adopción por la ONU de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007.

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1923: Primo de Rivera suspende la Constitución y disuelve el Parlamento

El general Miguel Primo de Rivera suspendió la Constitución de 1876 y disolvió las Cortes, dando paso a un régimen autoritario que transformó la representación institucional en España. La información corresponde a la efeméride consignada para el 13 de septiembre de 1923.

1504: los Reyes Católicos ordenan erigir la Real Capilla de Granada

Los Reyes Católicos publicaron una Real Cédula para la erección de la Real Capilla de Granada, dentro de los grandes proyectos religiosos y artísticos del periodo. La efeméride indicada es la del 13 de septiembre de 1504.

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1974: atentado de ETA en la calle del Correo de Madrid

La organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) cometió un atentado en la calle del Correo de Madrid que causó la muerte de 13 personas. La efeméride registrada para el 13 de septiembre de 1974 subraya el impacto de esos episodios en la agenda de seguridad española.

1961: compromiso oficial de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia

El anuncio del compromiso entre Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia se hizo público el 13 de septiembre de 1961; ambos reinarían en España entre 1975 y 2014. La fecha figura en la efeméride correspondiente.

2007: la ONU adopta la Declaración sobre derechos de los pueblos indígenas

Las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas el 13 de septiembre de 2007, un hito en los marcos internacionales de derechos. Esa adopción aparece en la efeméride para la fecha.

2021: arranca Cartoonito en Estados Unidos

El bloque de programación Cartoonito inició emisiones en Estados Unidos el 13 de septiembre de 2021. Aunque el hecho no ocurriera en España, la presencia de nuevos formatos infantiles influye en hábitos de consumo mediático que también afectan a familias en Ceuta.

Contexto para Ceuta

Estas efemérides ofrecen puntos de referencia distintos: decisiones que modificaron el marco constitucional, episodios de violencia con consecuencias sociales y avances en derechos internacionales.

Para Ceuta, recordarlas ayuda a situar debates locales sobre instituciones, seguridad y derechos en una perspectiva histórica más amplia y comparada.

Fuentes: Lista de efemérides aportada por el usuario para el “Un día como hoy” con fecha domingo, 13 de septiembre de 2026.

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