13 de septiembre: la Iglesia conmemora a San Juan Crisóstomo (f. 407), obispo de Constantinopla y Doctor de la Iglesia, conocido como «Crisóstomo» por su elocuencia.

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Nacido en Antioquía, destacó desde joven por su formación y su manera de predicar, rasgos que le valieron el sobrenombre de «boca de oro». Como obispo de Constantinopla afrontó tensiones políticas y eclesiales; la tradición indica que murió en el exilio en el año 407. Su obra patrística y su influencia teológica justifican el título de Doctor de la Iglesia.

En Ceuta, que forma parte de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, la memoria de San Juan Crisóstomo suele aparecer en homilías y en momentos de oración comunitaria.

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San Juan Crisóstomo (m. 407)

La figura de San Juan Crisóstomo se asocia a la defensa de la enseñanza cristiana y a una predicación centrada en la explicación bíblica. Sus escritos y homilías se mantienen como referencia en la tradición patristica y en la preparación de la catequesis.

Otros santos que se celebran el 13 de septiembre

San Julián de Ancira : mártir cristiano de Galacia , venerado por la Iglesia el 13 de septiembre .

: mártir cristiano de , venerado por la Iglesia el . San Litorio de Tours : obispo de Tours (Galia), falleció el 13 de septiembre de 371 y se le vincula con el crecimiento de la comunidad cristiana.

: obispo de (Galia), falleció el y se le vincula con el crecimiento de la comunidad cristiana. San Emiliano de Valence : obispo de Valence , venerado como santo en la Iglesia antigua.

: obispo de , venerado como santo en la Iglesia antigua. San Marcelino de Cartago : mártir cristiano vinculado a Cartago (conmemorado el 13 de septiembre ).

: mártir cristiano vinculado a (conmemorado el ). San Maurilio de Angers : obispo de Angers (Galia) y figura venerada tradicionalmente el 13 de septiembre .

: obispo de (Galia) y figura venerada tradicionalmente el . San Venerio de Tino : eremita (siglo VII ), asociado a la isla de Tino en el golfo de La Spezia .

: eremita (siglo ), asociado a la isla de en el golfo de . San Amado de Sion : obispo de Sion , enviado al exilio por orden del rey Teodorico III (c. 690).

: obispo de , enviado al por orden del rey (c. 690). Beata María de Jesús López de Rivas: virgen y religiosa española de las Carmelitas Descalzas, nacida en Tartanedo y fallecida en Toledo el 13 de septiembre de 1640.

Significado litúrgico

Al caer la conmemoración en domingo, es habitual que su figura se incorpore en la catequesis dominical y en la explicación de pasajes bíblicos durante la homilía.

Para los fieles de Ceuta, la memoria de San Juan Crisóstomo conecta con la tradición parroquial de leer textos patrísticos y de poner énfasis en la formación religiosa y la unidad eclesial, aspectos que resumen el perfil del obispo de Constantinopla y su labor docente.

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