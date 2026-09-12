13 de septiembre: la Iglesia conmemora a San Juan Crisóstomo (f. 407), obispo de Constantinopla y Doctor de la Iglesia, conocido como «Crisóstomo» por su elocuencia.
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Nacido en Antioquía, destacó desde joven por su formación y su manera de predicar, rasgos que le valieron el sobrenombre de «boca de oro». Como obispo de Constantinopla afrontó tensiones políticas y eclesiales; la tradición indica que murió en el exilio en el año 407. Su obra patrística y su influencia teológica justifican el título de Doctor de la Iglesia.
En Ceuta, que forma parte de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, la memoria de San Juan Crisóstomo suele aparecer en homilías y en momentos de oración comunitaria.
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San Juan Crisóstomo (m. 407)
La figura de San Juan Crisóstomo se asocia a la defensa de la enseñanza cristiana y a una predicación centrada en la explicación bíblica. Sus escritos y homilías se mantienen como referencia en la tradición patristica y en la preparación de la catequesis.
Otros santos que se celebran el 13 de septiembre
- San Julián de Ancira: mártir cristiano de Galacia, venerado por la Iglesia el 13 de septiembre.
- San Litorio de Tours: obispo de Tours (Galia), falleció el 13 de septiembre de 371 y se le vincula con el crecimiento de la comunidad cristiana.
- San Emiliano de Valence: obispo de Valence, venerado como santo en la Iglesia antigua.
- San Marcelino de Cartago: mártir cristiano vinculado a Cartago (conmemorado el 13 de septiembre).
- San Maurilio de Angers: obispo de Angers (Galia) y figura venerada tradicionalmente el 13 de septiembre.
- San Venerio de Tino: eremita (siglo VII), asociado a la isla de Tino en el golfo de La Spezia.
- San Amado de Sion: obispo de Sion, enviado al exilio por orden del rey Teodorico III (c. 690).
- Beata María de Jesús López de Rivas: virgen y religiosa española de las Carmelitas Descalzas, nacida en Tartanedo y fallecida en Toledo el 13 de septiembre de 1640.
Significado litúrgico
Al caer la conmemoración en domingo, es habitual que su figura se incorpore en la catequesis dominical y en la explicación de pasajes bíblicos durante la homilía.
Para los fieles de Ceuta, la memoria de San Juan Crisóstomo conecta con la tradición parroquial de leer textos patrísticos y de poner énfasis en la formación religiosa y la unidad eclesial, aspectos que resumen el perfil del obispo de Constantinopla y su labor docente.