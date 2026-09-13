Domingo 13 de septiembre: el horóscopo aconseja cerrar asuntos y priorizar la organización.

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La jornada favorece decisiones pausadas en trabajo, salud y relaciones. Revisar gastos y ordenar tareas domésticas evita tensiones y facilita acuerdos. Mantener un diálogo sereno ayuda a avanzar en proyectos compartidos. Aprovecha el día para poner al día papeles y reducir la carga mental.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Ordena prioridades para evitar que el día se fragmente. Una conversación breve puede prevenir malentendidos con el entorno cercano.

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Color: rojo anaranjado

Amor: se valora la sinceridad sin prisa

Salud: cuida la energía descansando lo necesario

Dinero: buen momento para revisar gastos recurrentes

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Jornada estable para retomar hábitos que dan seguridad. Si hay que negociar, apoya tus argumentos en hechos.

Color: verde bosque

Amor: avances graduales y conversación tranquila

Salud: atención a la postura y al descanso

Dinero: favorece ordenar presupuesto y pagos

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápido y trae ideas útiles. En Ceuta, piensa en el «cómo» antes del «ya».

Color: amarillo mostaza

Amor: se agradece escuchar antes de responder

Salud: reduce pantallas si notas fatiga

Dinero: buena jornada para comparar opciones

Número de la suerte: 10

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Domingo para cuidar el clima emocional. Lo doméstico y lo familiar marcarán el tono del día.

Color: blanco roto

Amor: sensibilidad a flor de piel, con límites claros

Salud: hidrátate y cuida el sueño

Dinero: evita decisiones impulsivas de última hora

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Sale bien la iniciativa si se mantiene el ritmo. Si debes mostrar trabajo, hazlo con constancia y sin prisas.

Color: dorado suave

Amor: gestos sencillos que reconfortan

Salud: vigila el calor y la hidratación

Dinero: planifica antes de comprar

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Domingo para ordenar, revisar y corregir. Tu atención a los detalles puede mejorar el ambiente laboral y doméstico.

Color: azul grisáceo

Amor: tendencia a pensar demasiado; simplifica

Salud: revisa hábitos de alimentación

Dinero: buen día para organizar deudas o cuotas

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía gana peso cuando hay planes compartidos. Hoy conviene llegar a acuerdos y evitar comparaciones.

Color: rosa empolvado

Amor: equilibrio entre cariño y espacio personal

Salud: cuida la tensión acumulada

Dinero: negociación favorable si hay consenso

Número de la suerte: 3

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Profundidad emocional y ganas de cerrar asuntos pendientes. En lo laboral, evita roces por orgullo.

Color: burdeos

Amor: honestidad que fortalece el vínculo

Salud: atención a estrés y respiración

Dinero: revisa cuentas para evitar sorpresas

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Buen día para moverte, aprender o planear cambios con visión a medio plazo. La energía apoya decisiones meditadas.

Color: azul cielo

Amor: apetito de planes compartidos y nuevas conversaciones

Salud: movimiento suave para liberar tensión

Dinero: evita prometer gastos que luego no encajen

Número de la suerte: 12

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Sostén lo importante con constancia. Si algo se retrasa, vuelve al plan en vez de improvisar.

Color: gris grafito

Amor: demuestra con hechos, no con discursos

Salud: protege articulaciones y rutinas de cuidado

Dinero: jornada útil para planificar gastos de septiembre

Número de la suerte: 5

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad encuentra su lugar, sobre todo en equipo. En Ceuta, las ideas compartidas con claridad suelen prosperar.

Color: turquesa

Amor: conversación abierta y menos vueltas

Salud: presta atención a la postura y a los descansos

Dinero: buena gestión si mantienes un registro

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Domingo de sensibilidad y necesidad de calma. Mantén el ritmo y la tarde puede dejar un buen saldo emocional.

Color: lila

Amor: escuchas que mejoran la conexión

Salud: prioriza descanso y bienestar mental

Dinero: cuidado con compras por impulso

Número de la suerte: 1

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Consejo astral para hoy

Si debes decidir, hazlo por pasos: fija una cosa clara para el trabajo, un gesto sencillo en lo afectivo y un hábito que cuide la salud. Cerrar y ordenar hoy resulta más práctico que empezar algo nuevo. Toma decisiones pequeñas y verificables: revisar un pago, concretar una cita o delegar una tarea. Así reduces margen de error y alivias la presión para la semana que empieza.

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