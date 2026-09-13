Domingo 13 de septiembre: el horóscopo aconseja cerrar asuntos y priorizar la organización.
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La jornada favorece decisiones pausadas en trabajo, salud y relaciones. Revisar gastos y ordenar tareas domésticas evita tensiones y facilita acuerdos. Mantener un diálogo sereno ayuda a avanzar en proyectos compartidos. Aprovecha el día para poner al día papeles y reducir la carga mental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Ordena prioridades para evitar que el día se fragmente. Una conversación breve puede prevenir malentendidos con el entorno cercano.
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- Color: rojo anaranjado
- Amor: se valora la sinceridad sin prisa
- Salud: cuida la energía descansando lo necesario
- Dinero: buen momento para revisar gastos recurrentes
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Jornada estable para retomar hábitos que dan seguridad. Si hay que negociar, apoya tus argumentos en hechos.
- Color: verde bosque
- Amor: avances graduales y conversación tranquila
- Salud: atención a la postura y al descanso
- Dinero: favorece ordenar presupuesto y pagos
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápido y trae ideas útiles. En Ceuta, piensa en el «cómo» antes del «ya».
- Color: amarillo mostaza
- Amor: se agradece escuchar antes de responder
- Salud: reduce pantallas si notas fatiga
- Dinero: buena jornada para comparar opciones
- Número de la suerte: 10
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Domingo para cuidar el clima emocional. Lo doméstico y lo familiar marcarán el tono del día.
- Color: blanco roto
- Amor: sensibilidad a flor de piel, con límites claros
- Salud: hidrátate y cuida el sueño
- Dinero: evita decisiones impulsivas de última hora
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Sale bien la iniciativa si se mantiene el ritmo. Si debes mostrar trabajo, hazlo con constancia y sin prisas.
- Color: dorado suave
- Amor: gestos sencillos que reconfortan
- Salud: vigila el calor y la hidratación
- Dinero: planifica antes de comprar
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Domingo para ordenar, revisar y corregir. Tu atención a los detalles puede mejorar el ambiente laboral y doméstico.
- Color: azul grisáceo
- Amor: tendencia a pensar demasiado; simplifica
- Salud: revisa hábitos de alimentación
- Dinero: buen día para organizar deudas o cuotas
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La armonía gana peso cuando hay planes compartidos. Hoy conviene llegar a acuerdos y evitar comparaciones.
- Color: rosa empolvado
- Amor: equilibrio entre cariño y espacio personal
- Salud: cuida la tensión acumulada
- Dinero: negociación favorable si hay consenso
- Número de la suerte: 3
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Profundidad emocional y ganas de cerrar asuntos pendientes. En lo laboral, evita roces por orgullo.
- Color: burdeos
- Amor: honestidad que fortalece el vínculo
- Salud: atención a estrés y respiración
- Dinero: revisa cuentas para evitar sorpresas
- Número de la suerte: 8
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Buen día para moverte, aprender o planear cambios con visión a medio plazo. La energía apoya decisiones meditadas.
- Color: azul cielo
- Amor: apetito de planes compartidos y nuevas conversaciones
- Salud: movimiento suave para liberar tensión
- Dinero: evita prometer gastos que luego no encajen
- Número de la suerte: 12
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Sostén lo importante con constancia. Si algo se retrasa, vuelve al plan en vez de improvisar.
- Color: gris grafito
- Amor: demuestra con hechos, no con discursos
- Salud: protege articulaciones y rutinas de cuidado
- Dinero: jornada útil para planificar gastos de septiembre
- Número de la suerte: 5
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La creatividad encuentra su lugar, sobre todo en equipo. En Ceuta, las ideas compartidas con claridad suelen prosperar.
- Color: turquesa
- Amor: conversación abierta y menos vueltas
- Salud: presta atención a la postura y a los descansos
- Dinero: buena gestión si mantienes un registro
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Domingo de sensibilidad y necesidad de calma. Mantén el ritmo y la tarde puede dejar un buen saldo emocional.
- Color: lila
- Amor: escuchas que mejoran la conexión
- Salud: prioriza descanso y bienestar mental
- Dinero: cuidado con compras por impulso
- Número de la suerte: 1
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Consejo astral para hoy
Si debes decidir, hazlo por pasos: fija una cosa clara para el trabajo, un gesto sencillo en lo afectivo y un hábito que cuide la salud. Cerrar y ordenar hoy resulta más práctico que empezar algo nuevo. Toma decisiones pequeñas y verificables: revisar un pago, concretar una cita o delegar una tarea. Así reduces margen de error y alivias la presión para la semana que empieza.