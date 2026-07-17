Viernes de sofá y decisiones rápidas: si quieres una noche redonda, aquí tienes la parrilla de televisión de este viernes 17 de julio de 2026 por cadenas, con sus horarios reales. Da igual si te apetece actualidad, entretenimiento o un buen rato de cine: hay opciones desde las 20:00 hasta bien entrada la noche.

Imprescindibles de la noche (elige tu plan)

Equipo de Investigación (laSexta) : 22:30 (y 23:30). Un cierre de noche para engancharte con historias e investigaciones.

: 22:30 (y 23:30). Un cierre de noche para engancharte con historias e investigaciones. First Dates (Cuatro) : 21:20. Plan ligero y entretenido para reír, sorprenderte y seguir la dinámica sin complicaciones.

: 21:20. Plan ligero y entretenido para reír, sorprenderte y seguir la dinámica sin complicaciones. Película basada en la obra de Fernando Fernán Gómez (La 2) : 22:50. Cultura y cine con sello propio para quienes prefieren la ficción con fondo.

: 22:50. Cultura y cine con sello propio para quienes prefieren la ficción con fondo. Ajuste de Cuentas (Cuatro): 23:00. Si te va la acción, esta es la señal para cambiar de registro.

La 1

20:25 — Aqui la tierra

— Aqui la tierra 20:55 — Telediario 2

— Telediario 2 21:40 — Teledeporte 2

— Teledeporte 2 21:45 — Camino a NY

— Camino a NY 22:45 — Especial de ‘Estudio Estadio’ sobre el Mundial

En La 1 arrancas con aire informativo y cercano: Aqui la tierra marca el inicio y Telediario 2 te pone al día. Luego, el bloque deportivo con Teledeporte 2 y el programa de seguimiento, Camino a NY, da paso al gran cierre de la noche con el Especial de ‘Estudio Estadio’ sobre el Mundial.

La 2

20:05 — Jeopardy

— Jeopardy 21:00 — Trivial Pursuit

— Trivial Pursuit 21:45 — Cifras y letras

— Cifras y letras 22:20 — Benigno Pendás

— Benigno Pendás 22:50 — Película basada en la obra de Fernando Fernán Gómez

— Película basada en la obra de Fernando Fernán Gómez 22:50 — Las bicicletas son para el verano

Si te apetece un viernes con juegos de preguntas y luego salto a propuestas más culturales, La 2 está hecha para ti. Primero, Jeopardy, Trivial Pursuit y Cifras y letras te dan ese ritmo de “solo una más…”. Después, ya en el tramo fuerte, Benigno Pendás abre la puerta a la reflexión, y a partir de las 22:50 llega el doble pase cinematográfico: Película basada en la obra de Fernando Fernán Gómez y Las bicicletas son para el verano.

Antena 3

20:00 — Pasapalabra

— Pasapalabra 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— Antena 3 Noticias 2 21:45 — Deportes 2

— Deportes 2 21:55 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 — Tu cara me suena

En Antena 3, la noche se construye con naturalidad: Pasapalabra para calentar, Antena 3 Noticias 2 para estar al tanto, y un segundo tramo con Deportes 2 y el tono práctico de Tu tiempo con Roberto Brasero. Remate perfecto con Tu cara me suena a las 22:10 para terminar con espectáculo.

Cuatro

20:00 — Noticias Cuatro 2

— Noticias Cuatro 2 20:40 — El desmarque Cuatro

— El desmarque Cuatro 20:55 — El tiempo

— El tiempo 21:20 — First Dates

— First Dates 23:00 — Vin Diesel protagoniza «Ajuste de Cuentas»

Si buscas un viernes con ritmo, Cuatro arranca con información y contexto: Noticias Cuatro 2, luego el formato ágil de El desmarque Cuatro y la previsión con El tiempo a las 20:55. Desde las 21:20, el punto de entretenimiento llega con First Dates. Y si quieres cambiar a acción sin rodeos, el plato fuerte es «Ajuste de Cuentas» con Vin Diesel a las 23:00.

Telecinco

20:00 — ¡Allá tú!

— ¡Allá tú! 21:00 — Informativos Telecinco

— Informativos Telecinco 21:30 — El desmarque Telecinco

— El desmarque Telecinco 21:40 — El tiempo

— El tiempo 21:45 — ¡De viernes!

La cadena propone una escalada muy de viernes: en Telecinco empiezas con ¡Allá tú!, pasas a informativos con Informativos Telecinco y sigues con El desmarque Telecinco. El tiempo llega a las 21:40 y el cierre lo pone ¡De viernes! a las 21:45, ideal si te apetece desconectar con energía.

laSexta

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— laSexta Noticias 20:00 21:00 — laSexta Clave

— laSexta Clave 21:20 — laSexta Meteo

— laSexta Meteo 21:25 — laSexta Deportes

— laSexta Deportes 21:30 — laSexta Columna

— laSexta Columna 22:30 — Equipo de Investigación

— Equipo de Investigación 23:30 — Equipo de Investigación

En laSexta la noche combina actualidad, análisis y remate contundente. A las 20:00 tienes laSexta Noticias 20:00, luego laSexta Clave para profundizar, laSexta Meteo y el tramo deportivo con laSexta Deportes. Después llega el espacio de opinión con laSexta Columna y, desde las 22:30, el imprescindible: Equipo de Investigación (con segunda emisión a las 23:30).

¿Te cuadra más un plan de preguntas como en La 2, entretenimiento directo con First Dates, o el tirón final con Equipo de Investigación o cine de acción? Sea cual sea tu estilo, esta noche tienes dónde elegir.