La cadena de restauración desvincula su marca del creador de contenido gallego tras sus declaraciones ofensivas a los usuarios y sus controvertidos gestos públicos, pidiendo disculpas a los afectados.

La multinacional de comida rápida Burger King ha tomado la determinación de rescindir de forma inmediata su colaboración publicitaria con el conocido streamer gallego ElXokas. La compañía ha anunciado la cancelación de su participación en la campaña activa en la que colaboraba el creador de contenido, así como la retirada del menú personalizado que se había lanzado al mercado con su imagen y nombre. Esta drástica medida de la cadena de hamburgueserías responde a la oleada de críticas, indignación y peticiones de boicot que se habían sucedido en las distintas redes sociales a raíz de las controvertidas manifestaciones y comportamientos realizados por el comunicador en los últimos días.

Las polémicas declaraciones del streamer que desencadenaron la crisis

La desvinculación comercial por parte de la marca de restauración se ha producido tras la acumulación de varias polémicas protagonizadas por el creador de contenido digital, caracterizado habitualmente por un estilo comunicativo sin filtros. El descontento entre los usuarios en las redes sociales se intensificó notablemente después de conocerse las incendiarias declaraciones del streamer en referencia a la actriz Ester Expósito, una controversia a la que se sumó la posterior reacción que tuvo hacia los espectadores de su canal en una de sus transmisiones en directo más recientes.

Durante dicha emisión en vivo, ElXokas respondió de forma airada a los comentarios de su propio chat de retransmisión, donde diversos usuarios realizaban alusiones burlescas sobre su aspecto físico y sus entradas de cabello. Ante estas provocaciones, el streamer replicó insultando directamente a la madre de uno de sus seguidores empleando términos despectivos. Acto seguido, el creador de contenido se jactó públicamente de su nivel de ingresos económicos y de su capacidad financiera frente a los usuarios, manifestando que poseía dinero suficiente para enterrar a su interlocutor y asegurando que había percibido más ingresos económicos por una única promoción realizada con Burger King de lo que los padres de dicho usuario habrían ganado a lo largo de veinte años de actividad laboral.

Estas manifestaciones, unidas a otros gestos de carácter controvertido, como el realizado recientemente de manera obscena con la camiseta oficial de la selección de fútbol de Argentina, acabaron por consolidar un clima de rechazo en las plataformas digitales, donde numerosos usuarios procedieron a exigir responsabilidades a las marcas asociadas al streamer y a promover campañas de boicot contra las mismas.

Burger King ha retirado el menú del Xokas después de que ayer dijera le dijera a un hater "he ganado más con esa promo que tus padres trabajando 20 años". Otro youtuber como Rickyedit soltándole comentarios asquerosamente clasistas a la clase trabajadora pic.twitter.com/aUx8fCOZk5 — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) July 16, 2026

El comunicado oficial de Burger King y la reestructuración de la campaña

Ante el crecimiento de la crispación social y las exigencias de los consumidores, la compañía Burger King emitió este jueves un comunicado formal a través de sus canales oficiales en las redes sociales para anunciar el cese de su vinculación con el streamer. La empresa ha cancelado de forma definitiva la participación de ElXokas en la acción publicitaria denominada Grand King, un formato competitivo en el que el gallego participaba junto a otras figuras del sector del entretenimiento digital, como Marina Rivers o Marta Díaz, con el objetivo de promocionar sus respectivos menús personalizados de hamburguesas.

En su escrito, la cadena de restauración ha querido desmarcarse por completo del comportamiento del comunicador, enfatizando de manera explícita que las declaraciones emitidas por el streamer no representan bajo ningún concepto los valores corporativos que defienden como marca comercial. Asimismo, los responsables de la cadena han aprovechado el comunicado para pedir disculpas públicas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas o agraviadas por el desarrollo de esta colaboración publicitaria. Para concluir, la firma de hamburguesas ha ratificado que su propósito es continuar con el desarrollo programado de la campaña publicitaria Grand King, la cual seguirá adelante de forma exclusiva con la participación de los otros tres creadores de contenido que formaban parte del proyecto inicial.