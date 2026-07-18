La Plaza de Toros de Valencia acoge este sábado, 18 de julio, una de las citas clave de su programación taurina con la corrida de El Torero para los diestros Diego Urdiales, Daniel Luque y el valenciano Samuel Navalón.

La Feria de Julio de 2026 continúa con su actividad en Valencia tras las alteraciones sufridas en su calendario oficial. El ciclo taurino, que se desarrolla entre el 15 y el 19 de julio, se ha visto condicionado por las extremas condiciones meteorológicas, las cuales obligaron a suspender la desencajonada nocturna programada debido al aviso rojo decretado por la ola de calor. A pesar de este contratiempo, la actividad en el coso valenciano prosigue con la celebración de sus festejos mayores de la semana.

Cartel, toros y horario para el sábado 18 de julio

El festejo de este sábado, 18 de julio, comenzará a las 19:00 horas en la plaza de la capital valenciana. En esta ocasión, se lidiará una corrida de toros con reses pertenecientes a la ganadería de El Torero.

La terna de profesionales encargada de hacer el paseíllo está compuesta por los diestros Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón. Este último destaca como uno de los nombres locales de la presente edición, reforzando la representación de la tierra en el abono de este año.