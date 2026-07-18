El pelotón afronta este sábado, 18 de julio, una exigente jornada de montaña en los Vosgos con un perfil de 155,3 kilómetros y cuatro ascensiones puntuables que dinamitarán la lucha por la clasificación general.

El Tour de Francia 2026 prosigue con su desarrollo y afronta una de las jornadas que se perfilan como claves para el devenir de la carrera y la configuración del podio de la clasificación general. Este sábado, 18 de julio, se disputa la decimocuarta etapa de la ronda gala, una jornada diseñada sobre terreno de alta montaña que se adentrará de lleno en el macizo de los Vosgos. Con un trazado caracterizado por su dinamismo y exigencia física, los ciclistas deberán cubrir una distancia total de 155,3 kilómetros en un recorrido que unirá la localidad de Mulhouse con la estación de Le Markstein Fellering, sumando un desnivel positivo acumulado de 3.800 metros.

El recorrido por los Vosgos y los cuatro puertos de montaña de la jornada

La decimocuarta etapa del Tour de Francia se presenta como una oportunidad propicia para el movimiento de los principales favoritos al triunfo final debido a la concentración de ascensiones en el trayecto. El perfil oficial de la jornada incorpora un total de cuatro puertos de montaña, de los cuales tres están catalogados de primera categoría por su dureza. La primera dificultad orográfica se situará apenas a treinta kilómetros de comenzar la marcha; tras abandonar la salida en Mulhouse, el pelotón afrontará la ascensión al Grand Ballon, un puerto de primera categoría con una longitud de 21,5 kilómetros y una pendiente media del 4,8% de desnivel.

Una vez coronado este primer obstáculo, el pelotón completará un largo descenso que conducirá de manera directa a las faldas del Col du Page, una de las novedades absolutas en la historia de la carrera. Este puerto, clasificado de segunda categoría, cuenta con una extensión de 9,8 kilómetros a una pendiente media del 4,7%. El tramo decisivo de la etapa se concentrará en su parte final con el encadenamiento de dos colosos de primera categoría. En primer lugar, los corredores ascenderán el Ballon d’Alsace, una subida de 8,9 kilómetros de longitud con una rampa media del 6,9%, con la particularidad de que este mismo puerto ya habrá sido escalado por los ciclistas una jornada antes durante la decimotercera etapa. Para concluir la jornada, los aspirantes a la victoria se medirán al inédito Col du Haag, la última dificultad del día con 11,2 kilómetros de subida a una pendiente media del 7,3%.

Horarios comerciales de paso y el esprint intermedio

La organización de la ronda francesa ha establecido los horarios de paso previstos para el desarrollo de la carrera. Los corredores iniciarán la jornada desde la localidad de Mulhouse de forma neutralizada a las 13:10 horas, dándose la salida real y efectiva a la etapa a las 13:30 horas. Previo a las grandes ascensiones del día, el pelotón atravesará el esprint intermedio de la jornada, fijado en el kilómetro 12,6 a su paso por el municipio de Wattwiller.

Según los cálculos estimados a una velocidad media de 40 kilómetros por hora, se prevé que el paso de los ciclistas por la cima del Ballon d’Alsace (situado en el kilómetro 94,4) acontezca en torno a las 15:57 horas. La llegada del cabeza de carrera y el desenlace de la etapa en Le Markstein Fellering se calcula que tendrá lugar a las 17:24 horas, siempre en base a los citados promedios de velocidad de la competición.

Dónde ver la 14ª etapa en directo por televisión y ‘streaming’

La retransmisión en vivo de esta etapa de montaña del Tour de Francia 2026 se podrá seguir en directo en España a través de diferentes plataformas de televisión y soportes de emisión en continuo o streaming. Los aficionados al ciclismo dispondrán de cobertura en abierto mediante los canales tradicionales de Televisión Española (TVE) y la plataforma digital RTVE Play, así como a través de la televisión pública vasca EiTB. En el ámbito de los servicios de pago, la señal en directo estará disponible a través del canal especializado Eurosport y por medio de la plataforma Max (antigua HBO Max).