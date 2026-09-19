20 de septiembre: el santoral celebra a Andrés Kim Tae-gön (1839-1867), uno de los mártires en Corea (1839-1867), recordado junto a Pablo Chöng Ha-sang y otros compañeros.

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Andrés Kim Tae-gön (1839-1867)

Andrés Kim Tae-gön fue ejecutado durante la serie de persecuciones que afectaron a la comunidad católica coreana entre 1839 y 1867. La Iglesia lo honra como mártir junto a otros fieles que sufrieron condena por su fe; su memoria figura en el calendario litúrgico como ejemplo de constancia religiosa.

La referencia a Kim Tae-gön suele aparecer en conjunto con la de Pablo Chöng Ha-sang y los denominados “mártires en Corea”, lo que subraya que la represión alcanzó a diversas personas y comunidades en aquel periodo.

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En Ceuta, las parroquias siguen el calendario litúrgico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y, según ese marco, la conmemoración se celebra mediante lecturas y oraciones en las misas dominicales. Ceuta tenía 82.376 habitantes en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que sitúa estas prácticas en un contexto comunitario reducido y próximo.

Otros santos que se celebran el 20 de septiembre

San Dorimedonte de Sínada : mártir (s. III).

: mártir (s. III). San Eustaquio de Roma : mártir.

: mártir. Santos Hipacio, Asiano y Andrés de Constantinopla : mártires (740).

: mártires (740). Beato Adelpreto de Arco : obispo (1172).

: obispo (1172). Beato Tomás Johnson : presbítero y mártir (1537).

: presbítero y mártir (1537). Beato Francisco de Posadas : presbítero (1713).

: presbítero (1713). San Juan Carlos Cornay : presbítero y mártir (1837).

: presbítero y mártir (1837). Santos Lorenzo Han I-hyong y seis compañeros : mártires.

: mártires. San José María de Yermo y Parres: presbítero y fundador mexicano (1904).

Significado litúrgico y devociones del día

El 20 de septiembre ofrece una doble lectura: por un lado, el recuerdo del martirio como testimonio de fidelidad; por otro, la conmemoración de pastores y presbíteros que sostuvieron la vida eclesial. En las celebraciones se combinan lecturas sobre el sufrimiento y oraciones por la perseverancia en la fe.

En las parroquias ceutíes, este día facilita que las comunidades relacionen relatos de lugares lejanos con la propia práctica de oración y catequesis local, integrando el santoral en la vida dominical.

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