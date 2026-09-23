El 23 de septiembre reúne hitos muy dispares: la rendición de Mons en 1572, la aprobación de la Real y Pontificia Universidad de La Habana en 1728 y el lanzamiento del sistema operativo Android en 2008.

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Estos sucesos conectan con la historia de Ceuta por su papel estratégico entre el Atlántico y el Mediterráneo. Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 y, según fuentes históricas, permaneció bajo soberanía española reconocida en el tratado de Lisboa de 1668, lo que explica su vinculación secular con rutas, políticas e instituciones del ámbito hispánico. Esa posición geográfica ha condicionado su puerto y su papel como punto de tránsito y de intercambio.

Efemérides de un día como hoy

1572: Mons se rinde ante el duque de Alba

En 1572 la ciudad belga de Mons capituló ante las fuerzas de Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba. El episodio forma parte de los conflictos por el control territorial en la Europa del siglo XVI. Aunque geográficamente distante, ilustra cómo las decisiones militares de la Monarquía Hispánica influían en su proyección continental y en las rutas políticas y comerciales que también acabaron afectando a puertos como el de Ceuta.

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1568: San Juan de Ulúa y el choque con la flota inglesa

En 1568, cerca de Veracruz, la marina española obligó a la flota de John Hawkins a cambiar de ruta; el episodio se conoce como la batalla de San Juan de Ulúa. Muestra la importancia estratégica de las rutas marítimas en el siglo XVI.

1728: la fundación de la Universidad de La Habana

En 1728, en Madrid, el rey aprobó la creación de la Real y Pontificia Universidad de La Habana. La fundación respondió a la organización educativa en los dominios españoles de ultramar y contribuyó a la formación profesional en la región. Para Ceuta, ciudad de paso, es un recordatorio de cómo las instituciones académicas formaron parte de las redes políticas y culturales del periodo.

1868: el Grito de Lares inicia la lucha por la independencia

En 1868 se produjo el Grito de Lares en Puerto Rico, un levantamiento que marcó el inicio de una etapa de lucha independentista frente al Reino de España. Es un ejemplo de las tensiones políticas en el Caribe durante el siglo XIX.

2008: llega el sistema operativo Android a los teléfonos inteligentes

El 2008 se considera el año del lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. Desde entonces la expansión de la telefonía móvil ha transformado comunicaciones, comercio y servicios. En Ceuta, la accesibilidad a redes móviles y datos tiene impacto directo en el comercio local y en la comunicación entre administraciones y ciudadanos.

2002 y 1999: Firefox y el aviso de la NASA

En 2002 apareció la primera versión pública de Mozilla Firefox (Phoenix 0.1). En 1999 la NASA comunicó la pérdida de contacto con la sonda Mars Climate Orbiter. Ambos sucesos ilustran por un lado la rápida evolución de las herramientas digitales y por otro los riesgos asociados a proyectos científicos complejos.

Cierre

El 23 de septiembre concentra episodios militares, políticos, institucionales y tecnológicos que, tomados juntos, explican distintas dimensiones de la conexión entre territorios. Para Ceuta, estas efemérides sirven para recordar su posición estratégica y las relaciones históricas que la han vinculado al espacio hispánico y a las vías de comunicación internacionales.

Fuentes: efemérides proporcionadas en la lista de referencia del usuario.

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