1999: Michael Johnson registró 43,18 segundos en la final de 400 m del Campeonato Mundial de Atletismo de Sevilla.

El deporte acelera la historia en Sevilla

La marca de Johnson —43,18— permaneció como referente hasta 2016, cuando Wayde van Niekerk bajó a 43,03 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Aquellas dos referencias cronológicas muestran cómo una sola carrera puede quedar en los libros durante décadas.

Una inundación devastadora en el País Vasco

En 1983 el País Vasco sufrió inundaciones que provocaron decenas de víctimas, según informes de la época. Aquella tragedia impulsó cambios en la planificación urbana y en los protocolos de emergencia en varias localidades afectadas.

Arranca una era musical para Fonsi y Slipknot

En 2008 Luis Fonsi lanzó Palabras del silencio, su séptimo álbum de estudio y sexto en español; el disco consolidó su presencia en mercados de habla hispana.

Ese mismo año Slipknot publicó All Hope Is Gone, un álbum que contribuyó a definir la estética del metal alternativo a finales de la década de 2000.

Atmósferas que cambian: de Birmania a las cartas de Lockheed

En 1961 Birmania vivió cambios políticos que comenzaron a configurar su identidad religiosa y estatal; diversos análisis contemporáneos la describieron como una república con predominio budista en sus instituciones, según publicaciones de la época.

En 1976, en Ámsterdam, se publicaron cartas que implicaban a la empresa Lockheed en sobornos al príncipe consorte Bernardo de Lippe-Biesterfeld por 1,1 millones de dólares; la prensa recogió entonces que la reina Juliana amenazó con abdicar si su esposo era sometido a juicio. La revelación afectó la percepción pública sobre la monarquía y la responsabilidad política.

Boxeo y un adiós en Las Vegas

El 26 de agosto de 2017, en Las Vegas, Floyd Mayweather Jr. derrotó a Conor McGregor; con esa victoria Mayweather llegó a 50-0 en su carrera profesional, un registro que él presentó como su retirada del boxeo profesional.

Del estadio de Sevilla al ring de Las Vegas, del desastre natural a la filtración política, el 26 de agosto reúne episodios que siguen presentes en archivos y memorias. ¿Qué queda de estas fechas en la política, el deporte y la cultura cuando se las mira con distancia?

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