Miércoles, 26 de agosto de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvia en el norte, el litoral mediterráneo y el noroeste, mientras el resto del país registrará intervalos de nubes y temperaturas variables con vientos moderados.

La previsión municipal para capitales recoge máximas, mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

Bilbao: 35°C / 17°C, intervalos nubosos con lluvia escasa; viento sur (S) 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 95%.

Coruña, A: 23°C / 17°C, muy nuboso con lluvia; viento sur (S) 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 100%. El norte presenta una jornada húmeda con precipitación persistente en tramos costeros.

Centro peninsular

Madrid: 29°C / 19°C, poco nuboso; viento oeste (SO) 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 5%.

Zaragoza: 40°C / 22°C, poco nuboso; viento sureste (SE) 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%. Temperaturas máximas muy elevadas en el valle del Ebro.

Sur peninsular

Ceuta: 29°C / 20°C, cielo despejado; viento oeste (O) 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Sevilla: 29°C / 18°C, intervalos nubosos; viento sudoeste (SO) 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 15%. Las condiciones son estables, aunque no se descartan nubes pasajeras.

Mediterráneo

Barcelona: 31°C / 24°C, intervalos nubosos con lluvia escasa; viento este (E) 10 km/h. Probabilidad de lluvia: 100%.

València: 31°C / 24°C, intervalos nubosos con lluvia escasa; viento este (E) 10 km/h. Probabilidad de lluvia: 80%. En la franja costera mediterránea son probables precipitaciones dispersas.

Islas Baleares

Palma: 33°C / 23°C, intervalos nubosos; viento oeste (SO) 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 40%.

Hay riesgo de chubascos puntuales, por lo que quienes planifiquen actividades al aire libre deberían considerar un plan alternativo breve.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 28°C / 23°C, poco nuboso; viento norte (N) 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

En varias islas predominarán cielos despejados, aunque el viento puede ser notable en zonas expuestas.

Recomendaciones

Si viajas al norte, litoral mediterráneo o noroeste (Bilbao, Coruña, Barcelona/València) , lleva paraguas o prenda impermeable: la precipitación puede ser escasa o persistente según la capital.

, lleva paraguas o prenda impermeable: la precipitación puede ser escasa o persistente según la capital. En el centro y sur (Madrid, Zaragoza, Ceuta, Sevilla) , aprovecha la estabilidad prevista, pero extremando precauciones por el calor en áreas como Zaragoza (40°C) : hidratarse y evitar esfuerzos en las horas centrales.

, aprovecha la estabilidad prevista, pero extremando precauciones por el calor en áreas como : hidratarse y evitar esfuerzos en las horas centrales. En Baleares, ten en cuenta la probabilidad de lluvia en Palma (40%) para actividades al aire libre.

La jornada del miércoles 26 de agosto combina estabilidad en algunas capitales (Madrid, Zaragoza, Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria) con mayor riesgo de precipitación en otras (Coruña, Bilbao, Barcelona y València). Consulta actualizaciones de AEMET antes de desplazarte: la nubosidad y las lluvias pueden cambiar a lo largo del día.

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