Miércoles, 26 de agosto de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvia en el norte, el litoral mediterráneo y el noroeste, mientras el resto del país registrará intervalos de nubes y temperaturas variables con vientos moderados.
La previsión municipal para capitales recoge máximas, mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.
Norte peninsular
Bilbao: 35°C / 17°C, intervalos nubosos con lluvia escasa; viento sur (S) 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 95%.
Coruña, A: 23°C / 17°C, muy nuboso con lluvia; viento sur (S) 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 100%. El norte presenta una jornada húmeda con precipitación persistente en tramos costeros.
Centro peninsular
Madrid: 29°C / 19°C, poco nuboso; viento oeste (SO) 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 5%.
Zaragoza: 40°C / 22°C, poco nuboso; viento sureste (SE) 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%. Temperaturas máximas muy elevadas en el valle del Ebro.
Sur peninsular
Ceuta: 29°C / 20°C, cielo despejado; viento oeste (O) 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Sevilla: 29°C / 18°C, intervalos nubosos; viento sudoeste (SO) 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 15%. Las condiciones son estables, aunque no se descartan nubes pasajeras.
Mediterráneo
Barcelona: 31°C / 24°C, intervalos nubosos con lluvia escasa; viento este (E) 10 km/h. Probabilidad de lluvia: 100%.
València: 31°C / 24°C, intervalos nubosos con lluvia escasa; viento este (E) 10 km/h. Probabilidad de lluvia: 80%. En la franja costera mediterránea son probables precipitaciones dispersas.
Islas Baleares
Palma: 33°C / 23°C, intervalos nubosos; viento oeste (SO) 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 40%.
Hay riesgo de chubascos puntuales, por lo que quienes planifiquen actividades al aire libre deberían considerar un plan alternativo breve.
Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria: 28°C / 23°C, poco nuboso; viento norte (N) 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
En varias islas predominarán cielos despejados, aunque el viento puede ser notable en zonas expuestas.
Recomendaciones
- Si viajas al norte, litoral mediterráneo o noroeste (Bilbao, Coruña, Barcelona/València), lleva paraguas o prenda impermeable: la precipitación puede ser escasa o persistente según la capital.
- En el centro y sur (Madrid, Zaragoza, Ceuta, Sevilla), aprovecha la estabilidad prevista, pero extremando precauciones por el calor en áreas como Zaragoza (40°C): hidratarse y evitar esfuerzos en las horas centrales.
- En Baleares, ten en cuenta la probabilidad de lluvia en Palma (40%) para actividades al aire libre.
La jornada del miércoles 26 de agosto combina estabilidad en algunas capitales (Madrid, Zaragoza, Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria) con mayor riesgo de precipitación en otras (Coruña, Bilbao, Barcelona y València). Consulta actualizaciones de AEMET antes de desplazarte: la nubosidad y las lluvias pueden cambiar a lo largo del día.