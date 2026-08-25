Génesis 14:18–20 nombra a San Melquisedec de Salem como rey y sacerdote; su memoria litúrgica se celebra hoy, 26 de agosto.

En la Diócesis de Cádiz y Ceuta —a la que pertenece Ceuta— el santoral recoge esta conmemoración, y las lecturas propuestas para la jornada remiten tanto al relato de Génesis como a la interpretación que aparece en la Carta a los Hebreos.

San Melquisedec de Salem

En Génesis 14 Melquisedec aparece tras el episodio bélico que involucra a Abraham: se presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, trae pan y vino, bendice a Abraham y recibe de él el diezmo (Génesis 14:18–20).

La Carta a los Hebreos (capítulo 7) recupera esa escena para leer a Melquisedec como un modelo o “tipo” del sacerdocio que, en la teología cristiana, culmina en la figura de Cristo. Esa lectura patrística y litúrgica explica por qué se le considera referencia de la unidad entre realeza y ministerio sacerdotal.

No existen datos biográficos históricos sobre su vida fuera del texto bíblico; la tradición lo conserva más bien como figura teológica y simbólica: un puente entre el culto y la promesa, y una imagen recurrente en sermones y lecturas cuando se trata del carácter sacerdotal de la misión cristiana.

Otros santos que se celebran el 26 de agosto

San Maximiliano de Roma : mártir, vinculado a la persecución cristiana en la antigua Roma.

: mártir, vinculado a la persecución cristiana en la antigua Roma. San Anastasio de Salona : batanero y mártir (s. III), asociado a un oficio humilde junto al testimonio de fe.

: batanero y mártir (s. III), asociado a un oficio humilde junto al testimonio de fe. San Víctor de Cesarea : mártir (s. III), recordado por su firmeza en tiempos de persecución.

: mártir (s. III), recordado por su firmeza en tiempos de persecución. San Alejandro de Bérgamo : mártir (s. III), tradición lo sitúa en el contexto de las persecuciones antiguas.

: mártir (s. III), tradición lo sitúa en el contexto de las persecuciones antiguas. San Eleuterio de Auxerre : obispo (s. VI), pastor de una comunidad cristiana en la Galia.

: obispo (s. VI), pastor de una comunidad cristiana en la Galia. Beato Jacobo Retouret : presbítero y mártir (f. 1794), recordado por su fidelidad hasta el final.

: presbítero y mártir (f. 1794), recordado por su fidelidad hasta el final. Santa Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages : santa y religiosa (f. 1838), figura de vida consagrada en su época.

: santa y religiosa (f. 1838), figura de vida consagrada en su época. Santa María Baouardy : virgen y monja (f. 1878), conocida por su testimonio espiritual.

: virgen y monja (f. 1878), conocida por su testimonio espiritual. Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars : religiosa (f. 1897), vinculada a la fecundidad de la vida apostólica.

: religiosa (f. 1897), vinculada a la fecundidad de la vida apostólica. Beato Luis Valls Matamales : presbítero y mártir (f. 1936), conmemorado por el martirio en el s. XX.

: presbítero y mártir (f. 1936), conmemorado por el martirio en el s. XX. Beato Alejandro Mas Ginester : presbítero y mártir (f. 1936), testigo de fe hasta el final.

: presbítero y mártir (f. 1936), testigo de fe hasta el final. Beato Félix Vivet Trabal : religioso y mártir (f. 1936), recordado por su entrega.

: religioso y mártir (f. 1936), recordado por su entrega. Beata Leocadia Harasymiv : virgen y mártir (f. 1952), ejemplo de perseverancia.

: virgen y mártir (f. 1952), ejemplo de perseverancia. Beato Ceferino Namuncurá : figura beata (f. 1905), asociada a la memoria eclesial hispanoamericana.

: figura beata (f. 1905), asociada a la memoria eclesial hispanoamericana. Beato Juan Pablo I: papa (f. 1978), recordado por su breve pontificado.

Significado litúrgico y devociones del 26 de agosto

El 26 de agosto reúne conmemoraciones de distintas épocas: mártires de los primeros siglos conviven en el calendario con santos y beatos de los siglos XIX y XX.

La memoria de San Melquisedec suele enfatizar la idea de bendición y el cruce entre realeza y sacerdocio más que datos biográficos concretos. Por eso las lecturas y predicaciones del día alternan la narración de Génesis con pasajes que subrayan el carácter sacramental del ministerio.

En muchas comunidades se aprovecha la jornada para orar por quienes ejercen el ministerio pastoral y por las vocaciones, y para recordar el testimonio de los mártires que aparecen en el calendario del día.

Para quienes quieran consultar las lecturas oficiales para hoy, la Diócesis de Cádiz y Ceuta publica el leccionario y las pautas litúrgicas que aplican en la jurisdicción a la que pertenece Ceuta.

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